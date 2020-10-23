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Общество

В Кузнецке отремонтировали мост, вызывавший нарекания горожан

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Мост, на плачевное состояние которого жаловались жители Кузнецка, приведен в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сообщение о полуразрушенной конструкции появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» 19 октября. Сгнившие мостки местами обрушились, оставшиеся доски не выглядят надежными.

На новых снимках, опубликованных на сайте мэрии Кузнецка, запечатлена переправа с восстановленными перилами и замененным настилом.

«Активную помощь оказывают члены городского экологического совета, силами которых был приведен в порядок подвесной мост по улице Красноармейской: установлены новые металлические перила, заменены деревянные стойки, покрашен пешеходный путепровод», - отметили в мэрии Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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