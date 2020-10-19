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Глас народа | В Кузнецке развалился пешеходный мост через реку Труев

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В понедельник, 19 октября, в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» появились снимки пешеходного моста через реку Труев в лесничество.

Судя по кадрам, пользоваться переправой горожанам небезопасно. Сгнившие мостки местами обрушились. Оставшиеся доски не выглядят достаточно надежными.

«Потому что на мотоциклах гоняют по нему (мосту. - Прим. ред.)», - объяснил комментатор.

Кузнечанка Марина Тимошина написала под постом, что такие переправы всегда ремонтировали местные жители собственными силами.

«Квартальный собирал деньги, мужики закупали стройматериалы, в выходной день собирались и делали мостки», - пояснила женщина.

В конце августа в Никольске деревянный мост через реку Вырган не выдержал веса КамАЗа и обрушился под колесами грузовика. В результате жители микрорайона, расположенного на окраине города, лишились пути к его центральной части.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость||

Деньги на бетонный мост куда дели?

Гость||

Ура! Вы за это голосовали. Результат есть.

Гость||

Мост! - это громко сказано про деревянный сто летний пеший переход через водоток.

Гость||

Рывок как он есть

Гость||

Гость писал(a):

Рывок как он есть
Всхрюк засчитан!

Гость||

Мост Хуев через реку Труев.

Гость||

я видел - там плыл утюг из села Кукуево - он и снес этот мост!

Гость||

Кузнечанка Марина Тимошина написала под постом, что такие переправы всегда ремонтировали местные жители собственными силами.))

И что своими силами делается,доски поновее на гнилье сверху положат и все. А не слабо мост сменить полностью на новый. Или на карпатах никто из непростых не живет.

Имя: Гость
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