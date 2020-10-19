19.10.2020 | 12:50

В понедельник, 19 октября, в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» появились снимки пешеходного моста через реку Труев в лесничество.

Судя по кадрам, пользоваться переправой горожанам небезопасно. Сгнившие мостки местами обрушились. Оставшиеся доски не выглядят достаточно надежными.

«Потому что на мотоциклах гоняют по нему (мосту. - Прим. ред.)», - объяснил комментатор.

Кузнечанка Марина Тимошина написала под постом, что такие переправы всегда ремонтировали местные жители собственными силами.

«Квартальный собирал деньги, мужики закупали стройматериалы, в выходной день собирались и делали мостки», - пояснила женщина.

В конце августа в Никольске деревянный мост через реку Вырган не выдержал веса КамАЗа и обрушился под колесами грузовика. В результате жители микрорайона, расположенного на окраине города, лишились пути к его центральной части.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.