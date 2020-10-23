Львова-Белова попросила губернатора рассказать о соцразвитии всей стране

23.10.2020 | 17:41

В пятницу, 23 октября, губернатор Иван Белозерцев встретился с сенатором Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области Марией Львовой-Беловой.

Вместе они обсудили участие региона в федеральных программах, привлечение инвестиций, развитие инклюзивного туризма на базе соцпроектов.

«Очень теплое отношение к нашему региону в Совете Федерации и к вам как к руководителю», - отметила Львова-Белова, обращаясь к Белозерцеву.

По ее словам, сейчас актуальны темы материнства и детства, помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

«Я предложила в ближайшее время в рамках пленарного заседания провести презентацию масштабного проекта с вашим участием и подключением глав субъектов Федерации, чтобы заинтересованные регионы смогли ознакомиться с опытом Пензенской области в сфере реализации социальных инициатив», - сообщила она.

Иван Белозерцев счел, что такое выступление может найти отклик среди руководителей других регионов.

«Кроме того, Иван Белозерцев и Мария Львова-Белова рассмотрели возможность организации отдыха детей с инвалидностью, используя разработанные в Пензенской области методики и способы адаптации инвалидов к социальной среде», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.