Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|19:03
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Общество

Львова-Белова попросила губернатора рассказать о соцразвитии всей стране

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В пятницу, 23 октября, губернатор Иван Белозерцев встретился с сенатором Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области Марией Львовой-Беловой.

Вместе они обсудили участие региона в федеральных программах, привлечение инвестиций, развитие инклюзивного туризма на базе соцпроектов.

«Очень теплое отношение к нашему региону в Совете Федерации и к вам как к руководителю», - отметила Львова-Белова, обращаясь к Белозерцеву.

По ее словам, сейчас актуальны темы материнства и детства, помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

«Я предложила в ближайшее время в рамках пленарного заседания провести презентацию масштабного проекта с вашим участием и подключением глав субъектов Федерации, чтобы заинтересованные регионы смогли ознакомиться с опытом Пензенской области в сфере реализации социальных инициатив», - сообщила она.

Иван Белозерцев счел, что такое выступление может найти отклик среди руководителей других регионов.

«Кроме того, Иван Белозерцев и Мария Львова-Белова рассмотрели возможность организации отдыха детей с инвалидностью, используя разработанные в Пензенской области методики и способы адаптации инвалидов к социальной среде», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Опять про эту врунишку продажную.

Кинула избирателей и в Москву свалила.

Гость||

Когда в городе будет общественный транспорт с возможностью посадки инвалидов-колясочников?

Гость||

Кукушка хвалит петуха за то,что хвалит он кукушку!

Посмотрите,Львова-Белова что пишут о "нашем" в соц.сетях или же на том же Пензинформе.

Пусть сенаторы оторвут свои ж@пы и проедутся вместе с НИМ и с Вами по больницам и поликлиникам,посидят на приёме к врачу,тогда они воочию увидят эту реализацию.

Противно.

Гость||

Народу нужна сладкая сказка...

Гость||

Сейчас актуальна только одна тема и уж точно не размножения, власть бросила народ умирать, врачи не приходят вообще и звонят на четвёртый день после вызова, губернатор не принимает решений, вот что сейчас главной дэвушка, а не размножение

Гость||

Гость писал(a):

Когда в городе будет общественный транспорт с возможностью посадки инвалидов-колясочников?
Улыбнуло. Скоро в городе останется один частый транспорт. А частникам пофиг инвалиды

Гость||

Гость писал(a):

частый транспорт. А частникам пофиг инвалиды
Вы дурачек?

Гость||

Всех обула?

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачек?
Я инвалид.

Гость||

Что то с Дмитриенко он так вот не встречался

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачек?

Я инвалид.

На голову?

Гость||

Тёплое отношение к Вам как руководителю. За то, что у нас происходит в городе, за то, что люди предоставлены сами себе и лечатся, кто как может, и на что хватает средств.Очнитесь от спячки, перестаньте делать вид, что все прекрасно. Соседние регионы принимают меры.

Гость||

Гость писал(a):

актуальна только одна тема и уж точно не размножения, власть бросила народ умирать, врачи не приходят вообще и звонят на четвёртый день после вызова
Страсти какие!

Гость||

дурачки прыщавые...

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурачек?

Я инвалид.

На голову?

Обратил внимание - патриотов в комментах стало заметно меньше и их поведения какое то сверхагрессивное - одни оскорбления и ничего по делу. Значит их дела совсем плохи.

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Имя: Гость
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