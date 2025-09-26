Спорт

В Пензенской области появилась команда по адаптивному баскетболу

В Пензенской области сформирована первая команда по адаптивному баскетболу для детей с особенностями развития. Ее презентация состоялась в четверг, 25 сентября.

В состав команды вошли учащиеся пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

У ребят уже состоялась первая тренировка, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

Адаптивный баскетбол станет для юных пензенцев не только активностью, но и инструментом социальной адаптации, повышения самооценки.

Не исключено, что в скором времени учащиеся школы-интерната станут участниками больших физкультурных и спортивных мероприятий, добавили в областном правительстве.

Источник — фото минспорта
