В Пензенской области появилась команда по адаптивному баскетболу

26.09.2025 | 19:15

В Пензенской области сформирована первая команда по адаптивному баскетболу для детей с особенностями развития. Ее презентация состоялась в четверг, 25 сентября.

В состав команды вошли учащиеся пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

У ребят уже состоялась первая тренировка, сообщили в областном министерстве физкультуры и спорта.

Адаптивный баскетбол станет для юных пензенцев не только активностью, но и инструментом социальной адаптации, повышения самооценки.

Не исключено, что в скором времени учащиеся школы-интерната станут участниками больших физкультурных и спортивных мероприятий, добавили в областном правительстве.