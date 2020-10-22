В Кузнецке после трагедий с детьми нашли множество нарушений

22.10.2020 | 10:06

В Кузнецке опубликовали первые итоги масштабной проверки, организованной из-за участившихся нарушений прав детей и подростков.

За последнее время во втором по величине городе Пензенской области произошло несколько резонансных случаев, в результате которых пострадали или погибли несовершеннолетние.

Так, в июне 2020 года в Кузнецкую межрайонную больницу поместили трех ребят, которые ушли от своих опекунов. Дети провели там несколько месяцев. Срок лечения при этом явно был превышен, а должностные лица не торопились составлять заключения, которые нужны для помещения сирот в специализированное учреждение.

26 августа на 17-летнего подростка во время разгрузочных работ упала бетонная плита. Юноше оторвало руку и ногу. Его госпитализировали, в больнице он скончался.

3 сентября стало известно об инциденте, в результате которого пострадала двухлетняя девочка. Ее избил отец.

11 сентября в Кузнецке был найден мертвым 10-летний мальчик. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что он воспитывался в полной, благополучной семье, и хорошо учился.

После указанных случаев в Кузнецке началась масштабная проверка. Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения законодательства и констатировали низкий уровень профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, культурного поведения и безопасности дорожного движения.

«Например, в одной из школ г. Кузнецка, несмотря на многочисленные основания, на внутришкольном учете на момент проверки не состояло ни одного обучающегося. Правонарушения, совершенные подростками и в отношении них, на заседании совета профилактики школы не рассматривались. Социальные паспорта классов школы не составлялись. Работа по правовой пропаганде с обучающимися в сентябре 2020 года не проводилась», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, педагоги не занимались мониторингом соцсетей. В результате они не смогли вовремя отреагировать на противоправные действия одного из учащихся (он разместил в интернете фото с сигаретой и алкоголем).

«По итогам проверки прокурор города выявил более 20 нарушений законодательства, с целью устранения которых внес 6 представлений в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД России по г. Кузнецку, управление образования г. Кузнецка, ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Кузнецка» и общеобразовательную организацию города», - уточнила Светлана Артамонова.

Часть материалов уже рассмотрена. Нарушения устранили, двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Проверочные мероприятия продолжаются.