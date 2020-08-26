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Глас народа | Свидетель трагедии в Кузнецке подробно рассказал об увиденном

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Житель Пензенской области, ставший очевидцем несчастного случая в Кузнецке, где при разгрузочных работах 26 августа погиб 17-летний подросток, поделился рассказом о произошедшем. Пост опубликовали в одной из групп в соцсети «Вконтакте».

«При погрузке бетонных плит у крана оборвалась чалка, придавило парня. Оторвало руку и ногу. Скорая приехала довольно быстро. Пока она ехала, парень был в сознании и просил телефон, позвонить родителям, но из-за болевого шока не смог вспомнить номер. Скорая приехала, увезли в реанимацию, парня ввели в искусственную кому... Это произошло в 10:30. В 13:10 парень умер», - рассказал интернет-пользователь.

По мнению очевидца, одной из причин трагедии стала безответственность взрослых.

«Самое удивительное то, что это произошло под руководством «опытных» мужиков... Мне еще много чего хочется сказать по этому поводу, и по поводу родителей, и по поводу руководителей процесса, но не могу. Из головы не выходит взгляд этого пацана. Берегите себя и своих близких», - обратился автор поста к другим участникам группы.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при работах.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Бедный мальчик... Царствие ему небесное

Гость||

Такая нелепость или чья-то халатность...А ребенка нет... Даже представить все это страшно...

Гость||

Вообще-то в зоне крановых работ, строповки, несовершеннолетним не место. Халатность преступная, имхо. А что там грузили-то? Разбирали старые сооружения под снос? Тем более...

Гость||

Виной всему тотальная нищета населения и отсутствие мест официального трудоустройства для молодежи за нормальную зарплату.

Гость||

Жалко парня. Царствие Небесное.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Вообще-то в зоне крановых работ, строповки, несовершеннолетним не место. Халатность преступная, имхо. А что там грузили-то? Разбирали старые сооружения под снос? Тем более...
В 17 лет работал у тяжёлого токарного станка. Над головой постоянно проплывали на кран-балке 300-килограммовые чугунины. Однажды иду от одного края станка к другому, и вдруг земля под ногами просто подпрыгнула. Чугунная тумба упала прямо за спиной, почти по пяткам чиркнула. Сосед токарь, старичок Дмитрий Надыбин подбежал и перекрестил. Он видел как тумба сорвалась с крюка и начала падать. Не стал мне кричать, потому что остановись хоть на мгновение, и был бы в лепёшку.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Гость писал(a):
Вообще-то в зоне крановых работ, строповки, несовершеннолетним не место. Халатность преступная, имхо. А что там грузили-то? Разбирали старые сооружения под снос? Тем более...
В 17 лет работал у тяжёлого токарного станка. Над головой постоянно проплывали на кран-балке 300-килограммовые чугунины. Однажды иду от одного края станка к другому, и вдруг земля под ногами просто подпрыгнула. Чугунная тумба упала прямо за спиной, почти по пяткам чиркнула. Сосед токарь, старичок Дмитрий Надыбин подбежал и перекрестил. Он видел как тумба сорвалась с крюка и начала падать. Не стал мне кричать, потому что остановись хоть на мгновение, и был бы в лепёшку. :shock:
Митя, к Серафиму срочно. И кайся.кайся, кайся. Знамение тебе было....

Гость||

Мотовилле жив ещё что-ли? Говорили он замёрз в 2019 г. у себя дома без отопления?

Гость||

Причем здесь родители? Молодежь всячески старается заработать денег на свои нужды, пособий на детей такого возраста практически нет, а потребности растут с возрастом. Жалко парнишку. Соболезную близким.

Имя: Гость
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