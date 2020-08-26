26.08.2020 | 21:06

Житель Пензенской области, ставший очевидцем несчастного случая в Кузнецке, где при разгрузочных работах 26 августа погиб 17-летний подросток, поделился рассказом о произошедшем. Пост опубликовали в одной из групп в соцсети «Вконтакте».

«При погрузке бетонных плит у крана оборвалась чалка, придавило парня. Оторвало руку и ногу. Скорая приехала довольно быстро. Пока она ехала, парень был в сознании и просил телефон, позвонить родителям, но из-за болевого шока не смог вспомнить номер. Скорая приехала, увезли в реанимацию, парня ввели в искусственную кому... Это произошло в 10:30. В 13:10 парень умер», - рассказал интернет-пользователь.

По мнению очевидца, одной из причин трагедии стала безответственность взрослых.

«Самое удивительное то, что это произошло под руководством «опытных» мужиков... Мне еще много чего хочется сказать по этому поводу, и по поводу родителей, и по поводу руководителей процесса, но не могу. Из головы не выходит взгляд этого пацана. Берегите себя и своих близких», - обратился автор поста к другим участникам группы.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при работах.