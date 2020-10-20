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Общество

В Пензе реализуют IT-проект для помощи заболевшим коронавирусом

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Пока все остается по-прежнему: школьников не отправят на дистанционное обучение, детские сады не закроют, кружки будут функционировать, усиливать ограничительные меры в регионе из-за разбушевавшегося COVID-19 не станут. Об этом губернатор Иван Белозерцев рассказал в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Мы не видим необходимости в жесткой самоизоляции. Каждый сам должен принять решение, особенно люди старше 65 лет. Если ты не работаешь, то нет большой необходимости ходить по улицам, по магазинам, аптекам. Лекарства тебе могут принести твои дети», - отметил он.

Большая часть вопросов пользователей соцсетей так или иначе была связана со здравоохранением. Одна из горожанок спросила, правда ли, что есть негласный приказ не делать бесплатные тесты людям моложе 65 лет. Губернатор ответил: это не так. Временно исполняющий обязанности министра подтвердил.

«Мы делаем тесты заболевшим, у которых температура держится более пяти дней, людям из окружения, если родственник заболевает», - рассказал врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В день таких анализов делают 2 500 - 3 000 и планируют увеличить до 4 000. Это больше, чем требуют действующие в России нормативы.

Немало оказалось жалоб на работу телефона 999-130. Пензенцы дружно писали, что дозвониться и вызвать врача на дом очень тяжело. Ситуация должна измениться к лучшему в ближайшие дни. Количество операторов уже прибавилось - на 25 человек.

«Со следующей недели мы увеличим число сотрудников, которые будут находиться в call-центре и давать консультации гражданам, которые заболели», - сообщил губернатор.

Рассказал Иван Белозерцев и об IT-проекте, который планируют скоро реализовать. Он должен будет помогать заболевшим людям, подсказывать, как поступать в той или иной сложной ситуации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы делаем тесты заболевшим, у которых температура держится более пяти дней
а эти 5 дней человек думает что у него ОРВИ и заражает окружающих.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рассказал Иван Белозерцев и об IT-проекте, который планируют скоро реализовать.
IT проект это хорошо, он может стоить сколько угодно.

Гость||

Да вы гении просто

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Вообще ни о чем, ничего конкретного, никаких четких ответов на вопросы! Спрашивают о КТ в 1 больнице- ответ о всех КТ подряд ( причем вообще нет конкретных цифр, сколько в день делают анализов и т.д.). Вопрос про организации, помогающие мамам-одиночкам, да , есть. Какие? Хоть одно название? Как же осуществляется работа и поддержка, если губернатор не знает название ни одной такой организации в небольшом городе???

Вообще уже то, что трансляцию смотрело всего 450 чел о многом говорит, о степени доверия и интереса.

Если бы я так своему начальнику о работе докладывала, как эти "министры", меня бы уволили через месяц

Гость||

Ничего нового. Жители им говорят одно, ОНИ- другое. Как будто всё в параллельных реальностях,та людям вокруг всё кажется....

В областной сейчас люди в коридорах лежат- это факт, а ОНИ- медицина справляется...смысл таких конференций?

Гость||

Как-то Лидера, Главы, каких-то решений, четкости, воли не хватает...

Гость||

На ладодожской 124 в пятёрочка продавец дохает уже неделю

Гость||

Люди умирать будут, но школьников раньше на каникулы не отправим.65+ пусть бегают везде, если детей у них нет или болеют .А ещё лучше - пусть работают, кто же полы мыть будет.Каждый регион будет сейчас молчать в тряпочку.Безобразие !

Гость||

Давайте смотреть правде в глаза.А что они могут в этой ситуации сделать.Посмотрите на их вид и все сразу ясно.Они не смогут сделать ничего.

Гость||

Гость писал(a):

В областной сейчас люди в коридорах лежат- это факт, а ОНИ- медицина справляется...смысл таких конференций?
И в коридорах места заканчиваются.

Гость||

У них вид людей которые очень устали.

Имя: Гость
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