В Пензе реализуют IT-проект для помощи заболевшим коронавирусом

20.10.2020 | 19:10

Пока все остается по-прежнему: школьников не отправят на дистанционное обучение, детские сады не закроют, кружки будут функционировать, усиливать ограничительные меры в регионе из-за разбушевавшегося COVID-19 не станут. Об этом губернатор Иван Белозерцев рассказал в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Мы не видим необходимости в жесткой самоизоляции. Каждый сам должен принять решение, особенно люди старше 65 лет. Если ты не работаешь, то нет большой необходимости ходить по улицам, по магазинам, аптекам. Лекарства тебе могут принести твои дети», - отметил он.

Большая часть вопросов пользователей соцсетей так или иначе была связана со здравоохранением. Одна из горожанок спросила, правда ли, что есть негласный приказ не делать бесплатные тесты людям моложе 65 лет. Губернатор ответил: это не так. Временно исполняющий обязанности министра подтвердил.

«Мы делаем тесты заболевшим, у которых температура держится более пяти дней, людям из окружения, если родственник заболевает», - рассказал врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

В день таких анализов делают 2 500 - 3 000 и планируют увеличить до 4 000. Это больше, чем требуют действующие в России нормативы.

Немало оказалось жалоб на работу телефона 999-130. Пензенцы дружно писали, что дозвониться и вызвать врача на дом очень тяжело. Ситуация должна измениться к лучшему в ближайшие дни. Количество операторов уже прибавилось - на 25 человек.

«Со следующей недели мы увеличим число сотрудников, которые будут находиться в call-центре и давать консультации гражданам, которые заболели», - сообщил губернатор.

Рассказал Иван Белозерцев и об IT-проекте, который планируют скоро реализовать. Он должен будет помогать заболевшим людям, подсказывать, как поступать в той или иной сложной ситуации.