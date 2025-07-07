В регионе запустили горячую линию по вопросам платного образования

07.07.2025 | 10:30

С понедельника, 7 июля, в Пензенской области запустили горячую линию по защите прав населения при оказании платных образовательных услуг.

Акция всероссийская, она проводится Роспотребнадзором в преддверии нового учебного года.

Специалисты регионального управления проконсультируют желающих по вопросам, связанным с порядком заключения договоров платных услуг в сфере образования, оплатой, возвратом средств и др.

Номер горячей линии в Пензенской области (8412) 66-09-48, звонить можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

«Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, все звонки принимаются бесплатно в круглосуточном режиме», - уточнили в управлении.

Горячая линия будет работать до 18 июля.