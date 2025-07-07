В регионе запустили горячую линию по вопросам платного образования

С понедельника, 7 июля, в Пензенской области запустили горячую линию по защите прав населения при оказании платных образовательных услуг.
Акция всероссийская, она проводится Роспотребнадзором в преддверии нового учебного года.
Специалисты регионального управления проконсультируют желающих по вопросам, связанным с порядком заключения договоров платных услуг в сфере образования, оплатой, возвратом средств и др.
Номер горячей линии в Пензенской области (8412) 66-09-48, звонить можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).
«Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, все звонки принимаются бесплатно в круглосуточном режиме», - уточнили в управлении.
Горячая линия будет работать до 18 июля.
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