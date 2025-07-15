В прокуратуре ждут сообщений о нарушениях при приеме детей в школы

15.07.2025 | 11:04

В прокуратуре Пензенской области работает горячая линия по вопросам соблюдения прав детей при приеме и зачислении в образовательные организации.

По телефону 8 (8412) 36-80-66 жители региона могут оперативно сообщать о нарушениях и получать разъяснения по защите интересов детей.

«Горячая линия функционирует с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Звонки будут приниматься до 22 июля.

С 7 по 18 июля в Пензенской области работает горячая линия Роспотребнадзора по защите прав населения при оказании платных образовательных услуг - 8 (8412) 66-09-48. Специалисты готовы проконсультировать желающих по вопросам, связанным с порядком заключения договоров таких услуг, возвратом средств и др.