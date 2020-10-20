900 комментариев: пензенцы готовятся к общению с губернатором

20.10.2020 | 09:29

По состоянию на 9:00 жители Пензенской области оставили почти 900 комментариев под постом губернатора Ивана Белозерцева в Instagram о прямом эфире, который запланирован на 14:00 20 октября.

Многие из вопросов касаются вузов, школ и детсадов: одни просят их закрыть или отправить учеников и студентов на каникулы досрочно из-за пандемии, другие призывают ни в коем случае этого не делать.

«Не закрывайте школы и детсады! Пусть мамы, которые всего боятся, забирают своих детей и сидят дома! У моих детей в классе болеют 2-3 человека и из-за этого закрывать и переводить на ДО?? Сидеть с детьми некому, обучать тоже, учителя младших классов просто скидывают задания и все, не объясняя ничего, вся нагрузка садится на родителей, которым то ли работать, зарабатывая на жизнь, то ли выполнять функции учителя, которые не оплачиваются никак!! Этим вирусом все равно рано или поздно переболеют все!» - говорится в комментарии, набравшем 37 лайков за сравнительно короткий промежуток времени.

Тех, кто ратует за дистанционное обучение, еще больше. «Иван Александрович, срочно ОСТАНОВИТЕ и переведите на дистанционку ЗЕМЛЮ!!!», - пишут люди.

Один из пользователей попросил предоставить родителям выбор способа обучения, чтобы они в зависимости от ситуации сами могли решить, отправлять ребенка в школу или оставить дома заниматься дистанционно.

Много жалоб на неоказание медицинской помощи.

«Я не могу получить медицинскую помощь третий день! 17.10 дозвонилась по многоканальному тел. 999-130 и зафиксировала вызов, но врач так и не пришел. 18.10 я также пыталась дозвониться по тому же телефону, прождав 40 мин., пошел сброс звонка и так дважды. Сегодня 19.10, я с 7 утра пытаюсь дозвониться, до 12 линия была перегружена. Я дозвонилась в поликлинику по месту жительства, но вызов мой не приняли и отправили дозваниваться на многоканальный тел. 999-130. Примерно в 12 я дозвонилась по указанному номеру, дождавшись своей очереди (40 мин.), опять произошел сброс моего звонка! Кстати, вызов платный! Линия работает????? Я в плохом состоянии и идти в поликлинику тяжело, лечение я не получаю, больничный не открыли, как я понимаю. Что происходит??? Занимаемся самолечением на свой страх и риск. Тесты, я понимаю, не делают почему-то. От чего лечиться и как???» - озвучила свои вопросы горожанка.

«Почему скорая не едет на вызов? Уже который день вызываем. Моя бабушка умирает», - написал житель региона.

Их поддержали и другие пользователи: «Что делать, если участкового врача нет неделю, а тест из платной лаборатории на ковид пришел положительный? От кого ждать помощи? Почему врачи неделями не идут? Нужно, как минимум, начать лечиться, только вот где взять лечение?»

Но даже сдать тест на ковид для многих оказалось проблематично: «Почему не делают тест на ковид у заболевших? Врачи, которые приходят, говорят, что у них приказ не делать тест, кому нет 65+, хотя заболевший говорит, что контактировал с ковид-больным. Ноль реакции от врача, и через пять дней на прием приглашают за больничным, т. е. больной идет в поликлинику и заражает дальше. Это что, дань статистике? Люди ничего не стоят?»

В сложившихся условиях некоторые просят ужесточить ограничительные меры и прекратить проводить массовые мероприятия.

Ряд обращений касается медицинского оборудования, в частности сломанных компьютерных томографов, нехватки врачей, работы общественного транспорта и конкретно троллейбусов, льгот для многодетных семей, налога на имущество, начисляемого детям, перевода времени вперед, закона о тишине, строящегося водопровода в поселке ЗИФ, ремонта дорог, пробки на въезде в Пензу со стороны Ухтинки, отопления в Пензе, бездомных животных, школьного питания, экологии, возведения хирургического корпуса в Кузнецке и других проблем.

В «Одноклассниках», где прямой эфир также пройдет в 14:00 20 октября, пользователи пока оставили около 20 обращений. В них речь идет о работе минздрава, ремонте дорог, дистанционном обучении.