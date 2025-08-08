Прокурор области встретится с жителями Спасского района

08.08.2025 | 19:34

Во вторник, 12 августа, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков лично ответит на вопросы жителей Спасского района.

Прием граждан пройдет с 14:30 до 15:30 в помещении местной прокуратуры на Советской площади, 38.

Чтобы попасть на встречу, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно с 8 по 10 августа с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) или 11-го числа до 12:00.

Телефоны: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84151) 3-23-06, 3-23-05 (прокуратура Спасского района).

Все поступившие обращения будут рассмотрены, при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

«При обращении на личный прием гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность», - предупредила старший помощник прокурора области Елена Листарова.