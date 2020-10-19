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Общество

Заболевшим COVID-19 пензенцам оказывают помощь 1 436 медиков

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В понедельник, 19 октября, в правительстве области прошло совещание оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 в регионе.

Губернатор Иван Белозерцев обратил внимание участников на возросшее число заразившихся новой инфекцией и указал на необходимость обеспечить тщательный контроль за оказанием им помощи.

«Жители ко мне обращаются с жалобами на то, что не всегда врачи оперативно реагируют на вызов. Этому есть объективное обоснование - загруженность медицинских работников. Но главная задача – отреагировать на каждое обращение, сопроводить больного, принять необходимые меры, особенно в отношении людей, входящих в группу риска», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев отдал распоряжение проанализировать, насколько медучреждения обеспечены автомобилями для участковых терапевтов и соблюдаются ли сроки лечения пациентов с коронавирусом в стационарах.

«Кроме того, руководитель высшего органа исполнительной власти поручил рассмотреть возможность закупки за счет регионального бюджета лекарств для лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях», - добавили в пресс-службе правительства области.

Ранее стало известно, что за время пандемии число пензенских медиков сократилось в два раза. Часть сотрудников открыли больничный лист, 450 уволились. За последние недели число вызовов увеличилось в 2,5 раза, поэтому специалисты физически не успевают помочь всем заболевшим.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в учреждениях с больными коронавирусом работают 1 436 медработников, из них 355 врачей. Около 16 500 специалистов прошли обучение, расширив знания о профилактике, диагностике и лечении инфицированных COVID-19.

На данный момент в регионе зафиксировано 13 223 случая коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется более 150 заразившихся.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 2 pnzreg.ru
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Гость||

Арбидол весь съели ! Почему про аптеки молчат, заболеешь лечиться чем ! Ждать пока вы медикаменты закупите, а раньше нельзя было ?

Гость||

В Волгограде докучи к новым койкам, морги открывают.Печально !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с больными коронавирусом работают 1 436
Работники моргов входят в это число?

Гость||

Им бешеные бабки платят за работу,так что пусть не скулят,а вспахивают.знали на кого учились.

Гость||

Гость писал(a):

В Волгограде докучи к новым койкам, морги открывают.Печально !
Не знаем как в Волгограде,но наши справятся,а вот крематорий желательно построить. Заразы ещё много будет и крематрий просто необходим.

Имя: Гость
Комментарий:

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