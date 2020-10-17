За время пандемии число пензенских медиков сократилось в два раза

В пятницу, 16 октября, в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» врио министра здравоохранения области Александр Никишин рассказал, почему заболевшим вирусной инфекцией пензенцам приходится ждать врача по 3-4 дня.
Он признал, что такая ситуация сложилась из-за нехватки медицинских работников.
«Только на вчерашний день 52 участковых врача находилось на больничном листе. Это около 20% общего количества специалистов», - объяснил Александр Никишин.
Также на дефицит кадров повлияло и то, что в первичном звене здравоохранения очень много работников старше 65 лет. Из-за распространения коронавируса им открыли больничные листы.
Кроме того, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.
Причиной задержки врача является и увеличившиеся в два с половиной раза количество вызовов.
«Если в среднем по Пензе было до 1 000 в день, то на данный момент - свыше 2 500 в день.
Количество врачей уменьшилось в два раза, а количество вызовов увеличилось во столько же. Сложности действительно есть», - пояснил Александр Никишин.
Проблема уже решается. В помощь действующим медикам в поликлиники направлены ординаторы второго года обучения, а ординаторы первого года заканчивают ускоренные курсы по лечению COVID-19 на дому.
«Уже 56 врачей пришло, в ближайшее время еще придет около 50 - это 100 человек. Через неделю - где-то еще 100 человек. Порядка 200 человек придут в амбулаторную сеть, будет полегче», - отметил врио главы областного минздрава.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Кто-то все про льготный стаж и доплаты писал. Пошел бы поработал.