За время пандемии число пензенских медиков сократилось в два раза

17.10.2020 | 11:41

В пятницу, 16 октября, в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» врио министра здравоохранения области Александр Никишин рассказал, почему заболевшим вирусной инфекцией пензенцам приходится ждать врача по 3-4 дня.

Он признал, что такая ситуация сложилась из-за нехватки медицинских работников.

«Только на вчерашний день 52 участковых врача находилось на больничном листе. Это около 20% общего количества специалистов», - объяснил Александр Никишин.

Также на дефицит кадров повлияло и то, что в первичном звене здравоохранения очень много работников старше 65 лет. Из-за распространения коронавируса им открыли больничные листы.

Кроме того, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.

Причиной задержки врача является и увеличившиеся в два с половиной раза количество вызовов.

«Если в среднем по Пензе было до 1 000 в день, то на данный момент - свыше 2 500 в день.

Количество врачей уменьшилось в два раза, а количество вызовов увеличилось во столько же. Сложности действительно есть», - пояснил Александр Никишин.

Проблема уже решается. В помощь действующим медикам в поликлиники направлены ординаторы второго года обучения, а ординаторы первого года заканчивают ускоренные курсы по лечению COVID-19 на дому.

«Уже 56 врачей пришло, в ближайшее время еще придет около 50 - это 100 человек. Через неделю - где-то еще 100 человек. Порядка 200 человек придут в амбулаторную сеть, будет полегче», - отметил врио главы областного минздрава.