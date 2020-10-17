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Общество

За время пандемии число пензенских медиков сократилось в два раза

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В пятницу, 16 октября, в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» врио министра здравоохранения области Александр Никишин рассказал, почему заболевшим вирусной инфекцией пензенцам приходится ждать врача по 3-4 дня.

Он признал, что такая ситуация сложилась из-за нехватки медицинских работников.

«Только на вчерашний день 52 участковых врача находилось на больничном листе. Это около 20% общего количества специалистов», - объяснил Александр Никишин.

Также на дефицит кадров повлияло и то, что в первичном звене здравоохранения очень много работников старше 65 лет. Из-за распространения коронавируса им открыли больничные листы.

Кроме того, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.

Причиной задержки врача является и увеличившиеся в два с половиной раза количество вызовов.

«Если в среднем по Пензе было до 1 000 в день, то на данный момент - свыше 2 500 в день.

Количество врачей уменьшилось в два раза, а количество вызовов увеличилось во столько же. Сложности действительно есть», - пояснил Александр Никишин.

Проблема уже решается. В помощь действующим медикам в поликлиники направлены ординаторы второго года обучения, а ординаторы первого года заканчивают ускоренные курсы по лечению COVID-19 на дому.

«Уже 56 врачей пришло, в ближайшее время еще придет около 50 - это 100 человек. Через неделю - где-то еще 100 человек. Порядка 200 человек придут в амбулаторную сеть, будет полегче», - отметил врио главы областного минздрава.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Кто-то все про льготный стаж и доплаты писал. Пошел бы поработал.

Гость||

50 врачей на больничном, чли 20 процентов. Значит всего работает 250 врачей.

И уволилась 450.

Это как понимать? То есть уволилась две трети? И все нормально?

Гость||

Дайте хоть грибы собрать!

Гость||

Прямой геноцид народа и эксплуатация народа ,кучкой элитных паразитов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, из-за эпидемии уволились 450 специалистов
То есть врачи лечить не хотят? А для чего же они учились? Штаны просиживать на приемах, подношения принимать? Это как на войне. Лишить их тогда дипломов, пусть продавцами работают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причиной задержки врача является и увеличившиеся в два с половиной раза количество вызовов.
Может врачей велосипедами обеспечить, чтобы они быстрее добирались к пациентам домой. К тому-же у нас как-раз велозавод без дела простаивает. А здесь и медикам помощь и новые рабочие места на велопроизводстве.

Гость||

Пензючские чинуши думали они опять попользуются враньём,болтологией ,призывами к героизму и всё сойдёт само на нет? Москва берет ЛЮБОГО медика на ура и зарплату в 4-5 раз больше платит.

Пока есть возможность заработать, вперёд ,сестра и братья, зарабатывайте и плюйте на этих болтунов из минздрава. Они себя и наградят и премируют, вам грамота и посаженное здоровье достанется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.
Исход медиков.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сложности действительно есть», - пояснил Александр Никишин.
И эти сложности пытается решить старая команда горе-оптимизаторов. Это конец. С этими людьми мы все обречены.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.
Наверное, опять Трамп виноват? Или запад загоняет огромные деньги в развал Пензенской медицины?

Гость||

А прогнозировать текучку кадров и вырабатывать стратегию восполнения убывающих кадров это разве не обязанность Минздрава и лично его руководителя??? Вместо этого они руками разводят, дескать, ушли-ну и скатертью дорога! Абсолютная недееспособность и беспомощность сквозит в словах и действиях министра Никишина! Губернатору ну просто необходимо срочно просить помощи у Москвы, что бы прислали энергичного Министра (вместо нынешнего), да и врачей из государственного резерва! Иначе крах!

Гость||

Не министра у Москвы просить надо, а нормального губернатора.

Гость||

Гость писал(a):

Не министра у Москвы просить надо, а нормального губернатора.
Умно

Гость||

Вы же его недавно избрали?

Гость||

Денег нет, но вы держитесь. Масок нет, но вы лечитесь. Лекарств нет но вы крепитесь.

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Имя: Гость
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