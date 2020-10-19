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Общество

В Заречном резко возросло число заразившихся ОРВИ

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В Заречном за минувшую неделю специалисты отметили 60-процентный рост заболеваемости вирусными инфекциями.

Информацию предоставила на совещании в администрации города руководитель Межрегионального управления № 59 ФМБА Людмила Куликова.

Доля заразившихся ОРВИ взрослых составила 75%. Эпидемический порог в закрытом городе превышен на 38%. Кроме того, растет число заразившихся коронавирусом.

Так, за неделю количество зареченцев с COVID-19 увеличилось на 30%. По словам главы города Олега Климанова, по состоянию на 18 октября диагноз COVID-19 подтвержден у 1 105 человек. 121 человек находится в стационаре, 513 получают лечение амбулаторно, 2 - в Пензе.

Для заразившихся новой инфекцией создали дополнительные места в перинатальном центре. Максимально там могут развернуть 100 коек. В медучреждении, освобожденном от рожениц, планируют долечивать пациентов, ранее пребывавших в инфекционном отделении МСЧ-59.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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