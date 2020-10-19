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Общество

Число пациентов с COVID-19 в больницах Заречного выросло на 30%

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За неделю число пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих стационарное лечение в Заречном, увеличилось более чем на 30%.

По словам главы города Олега Климанова, по состоянию на 18 октября диагноз COVID-19 подтвержден у 1 105 зареченцев. 121 человек находится в стационаре, 513 получают лечение амбулаторно, 2 - в Пензе.

Неделю назад, 12 октября, COVID-положительным был 1 081 житель города. 90 человек находились в МСЧ-59, 405 лечились амбулаторно, 2 - в Пензе.

Для того чтобы разместить всех нуждающихся в стационарной помощи больных, в Заречном пришлось задействовать перинатальный центр. Его помещения разделили, одну половину законсервировали, на оставшейся развернули инфекционные койки.

По последним данным, выздоровевшими после заражения COVID-19 в Заречном числятся 1 365 человек. В целом в Пензенской области таких людей уже 10 051.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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