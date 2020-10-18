В Заречном на 24 участках работают только 6 терапевтов

18.10.2020 | 11:04

Начальник зареченской медсанчасти № 59 Андрей Капустин рассказал о ситуации с коронавирусом в закрытом городе, назвав ее «действительно сложной».

Слова врача в пятницу, 16 октября, привел портал «Заречье сегодня».

«За последние сутки были сотни вызовов врача. На них выезжает доктор, который работает по неотложке. Ему помогают участковые терапевты, но у них есть и другие больные. Кроме того, терапевты проводят плановый прием, который никто не отменял, а также диспансеризацию и вакцинацию», - сообщил Андрей Капустин.

Он уточнил, что в настоящее время на 24 участка в ЗАТО приходится всего 6 терапевтов, и пояснил: некоторые медработники еще не вышли из отпусков, некоторые болеют.

«Ситуация тяжелая не только в Заречном. Штат в связи с заболеваемостью никто не увеличил, а спрос на медицинское обслуживание вырос в разы. Если очень нужна помощь, можно вызвать скорую. Или врача через сайт «Пенза-доктор.рф». Случается, он подвисает, но в целом работает», - добавил Андрей Капустин.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что за время пандемии число медиков в регионе сократилось в два раза. По его словам, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.