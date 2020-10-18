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Общество

В Заречном на 24 участках работают только 6 терапевтов

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Начальник зареченской медсанчасти № 59 Андрей Капустин рассказал о ситуации с коронавирусом в закрытом городе, назвав ее «действительно сложной».

Слова врача в пятницу, 16 октября, привел портал «Заречье сегодня».

«За последние сутки были сотни вызовов врача. На них выезжает доктор, который работает по неотложке. Ему помогают участковые терапевты, но у них есть и другие больные. Кроме того, терапевты проводят плановый прием, который никто не отменял, а также диспансеризацию и вакцинацию», - сообщил Андрей Капустин.

Он уточнил, что в настоящее время на 24 участка в ЗАТО приходится всего 6 терапевтов, и пояснил: некоторые медработники еще не вышли из отпусков, некоторые болеют.

«Ситуация тяжелая не только в Заречном. Штат в связи с заболеваемостью никто не увеличил, а спрос на медицинское обслуживание вырос в разы. Если очень нужна помощь, можно вызвать скорую. Или врача через сайт «Пенза-доктор.рф». Случается, он подвисает, но в целом работает», - добавил Андрей Капустин.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин заявил, что за время пандемии число медиков в регионе сократилось в два раза. По его словам, из-за эпидемии уволились 450 специалистов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Еще один собор постройте, может поможет

Политекантроп (гость)||

Таки ситуация "сложная" или "тяжелая"?

Или уже вообще трындец?

Гость||

Можно и собор, и спортивные комплексы.

Гость||

В инфекционных больницах настоящий ад творится, мест нет даже в коридорах, каждый день трупы выносим. Это у нашей власти называетс "все под контролем".

Гость||

Такую власть к ответу, развалила всю медицину, врачи все ушли

Гость||

Врачи уезжают в Москву для работы в красной зоне за нормальные бабки... Местное медицинское руководство их удержать не может: не столько денег как у Москвы. В результате: Москва - живи, провинция - подыхай? Суровая правда жизни

Гость||

Денег нет на врачей? Зато на коней, покраску мостов, памятники и дорожки и саженцы по 180 тысяч рублей навалом, сейчас за московскую сверху возьмёмся! Живи, провинция!

Гость||

Врачей полно в Пензе, институт свой.Нужно больше бюджетных мест и отработка на благо региона 5 лет.Раньше врачи из стационара вели приём в поликлиниках ,а сейчас каждая больничка- своё государство.Зарплаты везде разные,всё зависит от количества ВМП.А самыми нужными врачами оказываются терапевты , которым всех меньше платят и взяток не дают.

Имя: Гость
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