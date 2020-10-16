В Пензе решили не сокращать количество общественного транспорта

16.10.2020 | 08:55

В Пензе не будут сокращать количество общественного транспорта, несмотря на снижение пассажиропотока. Об этом сообщили представители городской администрации по итогам совещания, проведенного в четверг, 15 октября.

Встреча была посвящена распространению в городе коронавирусной инфекции. В числе профилактических мер назвали соблюдение масочного режима в общественном транспорте и регулярную дезинфекцию автобусов, троллейбусов и маршруток.

«Обработка подвижного состава в настоящее время проводится на каждой конечной остановке. Более 90% водителей и кондукторов соблюдают требования», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам и. о. начальника управления транспорта и связи города Михаила Глушкова, пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился. Однако сокращать количество единиц на линии перевозчики не будут.

Во время первого подъема заболеваемости COVID-19, весной, общественный транспорт Пензы перешел на режим выходного дня. Число машин на линиях сократилось на 30-35%. Автобусы заменили маршрутками.

Тогда жители города остро ощутили нехватку общественного транспорта.