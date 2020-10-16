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Общество

В Пензе решили не сокращать количество общественного транспорта

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В Пензе не будут сокращать количество общественного транспорта, несмотря на снижение пассажиропотока. Об этом сообщили представители городской администрации по итогам совещания, проведенного в четверг, 15 октября.

Встреча была посвящена распространению в городе коронавирусной инфекции. В числе профилактических мер назвали соблюдение масочного режима в общественном транспорте и регулярную дезинфекцию автобусов, троллейбусов и маршруток.

«Обработка подвижного состава в настоящее время проводится на каждой конечной остановке. Более 90% водителей и кондукторов соблюдают требования», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам и. о. начальника управления транспорта и связи города Михаила Глушкова, пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился. Однако сокращать количество единиц на линии перевозчики не будут.

Во время первого подъема заболеваемости COVID-19, весной, общественный транспорт Пензы перешел на режим выходного дня. Число машин на линиях сократилось на 30-35%. Автобусы заменили маршрутками.

Тогда жители города остро ощутили нехватку общественного транспорта.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Соц дистанция не соблюдается 1,5 метра в транспортах тем более в маршрутках РПН почему не закрывает транспорт!????????!? Или истерикавирус не такой страшный?

Гость||

Лучше магазин закрыть за несоблюдение требований РПН и тоже самой 1,5 метровой дистанции и радоваться, как дебилы отчёты в Москву отсылать вот какие молодцы мы план выполняем по уничтожению экономики!

Гость||

Глушков без постановления ликвидировал маршрут № 9 Пенза-1 - Засурье. Глушкова под следствие!

Гость||

Так сокращать то не куда,и так общественного транспорта почти нет.

Гость||

Прально запретить транспорт за несоблюдение соц дистанции 1,5м! Маршрутки и все автобусы перегнать в Заречный и заварить ворота, чтобы духа не было в Пензе разносчиков коронавируса.

Гость||

Ха-ха, обрабатывают на каждой конечной!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Кондуктор Александр на 7 тралике вчера был без маски.

Гость||

Есть видео, как обрабатывают?

Причем со всех конечных.

Балаболы

Гость||

А где И.А.?

Гость||

Чем обрабатывают? И куда в туалет ходят?

Гость||

Гость писал(a):

Кондуктор Александр на 7 тралике вчера был без маски.
Не ври!Сан Саныч всегда в маске работает!

Гость||

Реально нет ни одного туалета в Пензе.

Гость||

Гость писал(a):

А где И.А.?
Скучаешь?

Гость||

Вы серьезно? Снижение пассажиропотока? А то что каждое утро в маршрутках на голову друг другу люди лезут, это ничего?

Гость||

Все понятно, грабить будут, то есть опять подумать цены за проезд.

Имя: Гость
Комментарий:

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