30.03.2020 | 16:06

Общественный транспорт Пензы переходит на режим выходного дня. Это означает, что количество машин на линиях сокращается на 30-35%. Данные меры вызваны тем, что в России объявлена неделя выходных дней для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Если мы говорим про движение большого класса автобусов, то среднее время ожидания на остановках будет составлять 10-12 минут», - сообщил заместитель начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

По его словам, количество машин будет соответствовать пассажиропотоку. Если в обычные дни курсирует порядка 900 транспортных единиц, то теперь на линии начнут выходить около 600. По большей части ограничения коснутся маршрутных такси.

«Троллейбусы работают в обычном режиме, для нас это рабочий день, как и раньше. Выпускаем троллейбусы в полном объеме (56 машин), так что пассажирам долго ждать не придется», - пояснил начальник службы эксплуатации троллейбусного депо Виктор Сергеев.

Транспортный режим выходного дня должен завершиться вместе с нерабочей неделей. Планируется, что с 6 апреля автобусы, троллейбусы и маршрутки вернутся к привычному графику.

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