Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  90.00  |  $  81.60

Общество | Количество единиц общественного транспорта сократилось почти на треть

30.03.2020|16:06
Печать

Общественный транспорт Пензы переходит на режим выходного дня. Это означает, что количество машин на линиях сокращается на 30-35%. Данные меры вызваны тем, что в России объявлена неделя выходных дней для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Если мы говорим про движение большого класса автобусов, то среднее время ожидания на остановках будет составлять 10-12 минут», - сообщил заместитель начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

По его словам, количество машин будет соответствовать пассажиропотоку. Если в обычные дни курсирует порядка 900 транспортных единиц, то теперь на линии начнут выходить около 600. По большей части ограничения коснутся маршрутных такси.

«Троллейбусы работают в обычном режиме, для нас это рабочий день, как и раньше. Выпускаем троллейбусы в полном объеме (56 машин), так что пассажирам долго ждать не придется», - пояснил начальник службы эксплуатации троллейбусного депо Виктор Сергеев.

Транспортный режим выходного дня должен завершиться вместе с нерабочей неделей. Планируется, что с 6 апреля автобусы, троллейбусы и маршрутки вернутся к привычному графику.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте