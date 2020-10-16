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Общество

А. Никишин назвал ситуацию с коронавирусом стабильной и сделал прогноз

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Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин оценил уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе и дал прогноз, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Своей точкой зрения он поделился в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Ситуация стабильная, подъем заболеваемости отмечается по всей России: где-то больше, где-то меньше», - пояснил Никишин, отвечая на вопрос об антирекордах по новым случаям COVID-19, которые ежедневно фиксируют в регионе.

По мнению министра, в ближайшие дни прирост останется на прежнем уровне.

«На следующей неделе, как говорят аналитики, наступит определенная стабилизация по инфекции, по динамике течения инфекции. Стабилизация довольно-таки на высоких цифрах. Значительного увеличения мы все-таки не ожидаем, хотя готовимся», - подчеркнул Никишин.

По его словам, ситуация может развиваться по-разному, многое зависит от социальной активности людей, которые должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Но тем не менее мы работаем, наработки уже есть, предыдущий период не прошел зря, мы понимаем, как надо действовать, как надо лечить. Работа ведется», - резюмировал Никишин.

Число выявленных случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 12 734. 16 октября сообщили о 160 новых пациентах, 15-го - о 150, 14-го - о 140. Больницы переполнены, врачи работают с «непомерной» нагрузкой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Все нормально товарищи

Гость||

Ну и хорошо. Крематорий пусть построят и будет ещё лучше...

Гость||

Его словa только дaлеки от истинного положения дел.

Гость||

Дядь, ты дурак? А?

Гость||

Что-то Главный опровергает это мнение: Шойгу,Мишустин,Лавров на выездах,а он НИКУДА!

Когда ОН начнет выезжать,тогда можно спокойно вздохнуть,а так... берегите себя,своих близких,и конечно,не верьте Никишиным и прочее...он привился,для него(не дай Бог заболеть!),и его близких койка найдется,ну а для многих пензенцев...со всеми признаками Ковид постельный режим дома и парацетамол..

Здоровья Вам и вашим близким!

Гость||

Все очень прекрасно! Лучше и быть не может.

Гость||

значит что школы не закроют

Гость||

Никишину тоже пора грибы собирать! У него жизнь удалась!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

марочный режим
Пить меньше надо, ПИ.

Имя: Гость
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