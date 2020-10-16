А. Никишин назвал ситуацию с коронавирусом стабильной и сделал прогноз

16.10.2020 | 20:12

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин оценил уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе и дал прогноз, как будет развиваться ситуация в ближайшее время.

Своей точкой зрения он поделился в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Ситуация стабильная, подъем заболеваемости отмечается по всей России: где-то больше, где-то меньше», - пояснил Никишин, отвечая на вопрос об антирекордах по новым случаям COVID-19, которые ежедневно фиксируют в регионе.

По мнению министра, в ближайшие дни прирост останется на прежнем уровне.

«На следующей неделе, как говорят аналитики, наступит определенная стабилизация по инфекции, по динамике течения инфекции. Стабилизация довольно-таки на высоких цифрах. Значительного увеличения мы все-таки не ожидаем, хотя готовимся», - подчеркнул Никишин.

По его словам, ситуация может развиваться по-разному, многое зависит от социальной активности людей, которые должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«Но тем не менее мы работаем, наработки уже есть, предыдущий период не прошел зря, мы понимаем, как надо действовать, как надо лечить. Работа ведется», - резюмировал Никишин.

Число выявленных случаев COVID-19 в Пензенской области достигло 12 734. 16 октября сообщили о 160 новых пациентах, 15-го - о 150, 14-го - о 140. Больницы переполнены, врачи работают с «непомерной» нагрузкой.