Доступ в больницу имени Захарьина в Пензе сделали более комфортным

22.04.2024 | 20:53

В Пензе в административном корпусе клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина обновили крыльцо. Работы завершили к субботнику, который прошел 20 апреля.

На ремонт направили порядка 200 тыс. рублей. Это собственные средства медучреждения.

«В ходе работ была заменена облицовочная плитка, обновлены наружные стены крыльца и нанесена декоративная штукатурка», - процитировала пресс-служба регионального минздрава главного врача больницы Андрея Кибиткина.

Специалисты занимались реконструкцией в течение недели и завершили работу в срок.

«Новое крыльцо существенно повысит комфорт пациентов, которые ежедневно посещают медучреждение», - добавили в минздраве.