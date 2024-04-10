В больнице № 6 реорганизуют работу травматологической службы

10.04.2024 | 11:58

В клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина решено разделить хирургию верхних конечностей и помощь при других травмах.

В это медучреждение поступают все пострадавшие в ДТП, на производстве или в быту. Сейчас в отделении травматологии № 1 есть 63 койки, в отделении № 2 - 30.

Теперь отделение № 1 будет дежурить ежедневно. В нем будут размещать пациентов, которым требуется экстренное оказание помощи, и пожилых людей с переломами шейки либо головки бедра.

Согласно регламенту, оперативное вмешательство в таких случаях проводится в течение 48 часов с момента поступления. Для этого необходимы усилия не только травматологов, но и других специалистов - анестезиологов, терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов.

По словам заведующего отделением травматологии № 1 Владимира Миронова, реорганизация вызвана двумя причинами.

Первая - потребность в подразделении для оказания помощи пациентам с травмами верхних конечностей; этим будут заниматься специалисты в отделении № 2. Вторая - более быстрое оказание медицинской помощи пациентам с сочетанными травмами и возрастным больным с переломами проксимального отдела бедра.

«Работы по реорганизации травматологической службы лечебного учреждения проведены прежде всего для оптимальной работы врачей и удобства поступающих пациентов», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.