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Общество

Волонтеры рассказали о помощи раненым бойцам СВО в Ростове

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Добровольцы отдела социального служения и милосердия Пензенской епархии вернулись из прифронтового госпиталя в Ростове, где помогали раненым участникам СВО, и рассказали о своем опыте.

Женщины занимались гигиеной, стрижкой и бритьем бойцов, помогали им переодеваться и передвигаться между кабинетами. Мужчины обрабатывали и перевязывали раны.

Волонтеры рассказали, что работали практически в две смены, постоянно находились на ногах. «Работы было много, за смену и не присядешь. Зато большой радостью для нас стала сама атмосфера в госпитале. От бойцов шла сильная духовная и эмоциональная зарядка, они подбадривали, заряжали оптимизмом и друг друга, и волонтеров. На душе до сих пор светлое чувство», - поделилась впечатлениями жительница Пензы.

Помощь в госпитале нужна постоянно, поэтому сестры и братья милосердия планируют отдохнуть и вернуться, сообщили в Пензенской епархии. Возможно, в следующий раз они отправятся в горловский госпиталь, ближе к фронту.

Перед поездкой волонтеры прошли в Пензе курс подготовки сестер и братьев милосердия. Записаться на него можно, позвонив или отправив сообщение в социальный отдел по номеру 8-929-767-21-95. «Особенно приглашаем мужчин, так как в госпитале очень нужна помощь братьев милосердия», - добавили в епархии.

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Источник — фото Пензенской епархии
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