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Общество

В пензенские больницы поступит картофель, выращенный осужденными

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В Пензенской области осужденные собрали свыше 500 тонн картофеля. Такой объем более чем удовлетворителен для нужд пенитенциарных учреждений области.

При уборке урожая задействовали также технику и специальное оборудование. Картофель собирали в сельхозугодьях колонии-поселения № 12 в селе Сосновка Бессоновского района.

Излишки урожая поступят в больницы, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

В медучреждения доставят свыше 100 тонн картофеля. В списке - больница имени Г. А. Захарьина в Пензе, городской родильный дом, детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, госпиталь для ветеранов войн и другие учреждения.

Ранее сообщалось, что в 2023 году к труду на промышленных предприятиях Пензы и области привлекли более 700 осужденных к наказанию в виде принудительных работ. В 2024-м список объектов, где можно использовать такой резерв, планируют расширить.

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