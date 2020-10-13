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Общество

В Пензенской области расширяют список больниц под COVID-19

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Насколько система здравоохранения готова к осеннему нашествию коронавируса и ОРВИ, пензенцы испытали на себе. В социальных сетях пользователи активно делятся своими «историями болезней»: кто и сколько ждал врача после вызова, у кого берут тесты на COVID-19 и выдают направления на КТ-исследование.

«В Пензе, в районе Арбеково, начался естественный отбор! Люди по 3-4 дня звонят по тел. 999-130, оформляют вызов врача, но к ним никто не приходит, и даже по телефону, как делается в других районах, не связываются», - написали в группе соцсети «ВКонтакте».

«Врачей не хватает - кто болеет, кто уволился, а те, кто работает, ходят до 22:00 по участку: вызовов много, больницы переполнены. Их тоже понять можно…» - отметил пользователь.

«Можно, конечно, и самому прийти в поликлинику и провести там целый день - муж пришел к 9 утра и вышел в 17:15», - рассказала горожанка.

В поликлиниках аншлаг уже не первую неделю, нагрузка на тех, кто остается в строю, большая, многие медики сами болеют. Добавляет трудностей и ситуация с сезонными респираторно-вирусными инфекциями.

«Иногда бывают проблемы с получением медицинской помощи, проблемы с вызовами врачей на дом, но по сравнению с другими регионами у нас на данный момент ситуация достаточно управляемая», - сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Список больниц, задействованных под лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, расширяется. Учреждения перепрофилируют.

«В настоящее время 2 297 коек развернуто, есть еще резерв, но на данный момент пациентов - 2 245, коечный фонд покрывает потребность», - пояснил Александр Никишин.

«На данный момент мы обеспечены медикаментами - уже сделали расчет и провели закупку для лечения по увеличенным койкам. Средства индивидуальной защиты для медицинских работников закуплены. Все подготовлено для приема больных», - заявила заместитель главного врача ГБУЗ «Каменская межрайонная больница» Ольга Щербакова.

13 октября в регионе побит июньский антирекорд по количеству зарегистрированных случаев COVID-19: тогда было 138, теперь - 141.

Исполняющим обязанности губернатора Николаем Симоновым внесены изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Он продлен до 29 октября включительно. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну хорошо-то стало как от таких новостей! Прям полегшало!

Гость||

Как сводки с фронта

Гость||

Лечусь уже дне недели, мазок не брали, на рентген отправили спустя 1,5недели болезни. Рентген показал что всё хорошо, сделала платно кт, пневмония 15%. Вот вам наша медицина. На приём к терапевту в очереди сидишь по 4ч.

Гость||

По сравнению с другими регионами... А по сравнению с цивилизованными странами?

Гость||

Уже и комментарий стерли!

Стыдно стало?

Гость||

Пензенская "медицина" бессильна!!!

Гость||

Где можно сделать КТ платно? Подскажите,пожалуйста.

Гость||

Заголовок многообещающий, но не названо ни одной перепрофилированной больницы. У людей операции запланированы, как им быть?

Гость||

Это называется выживайте как хотите. У них же всё нормально. А в поликлинике на Парковой нет бумаги, врачи не могут дать направление на анализы, бланков нет и напечатать их не на чем.Дожили. Совести у Минздрава нет, гнилая система

Гость||

Обратитесь в Бурденко. При мне ни кому не отказали

Гость||

Одним словом ,естественный отбор.кто выживет,тот выживет.СТРАШНО.

Гость||

Их нужно посадить в поликлинике в очередь на целый день и пусть попробует вызовет врача. Без помощи своих связей.

Гость||

Везде говорят, что надо брать как можно больше тестов и выявлять болезнь на ранней стадии. В Пензе же берут у 65+. Другим отказывают просто до последнего, люди за свои деньги сдают, только так...

Гость||

Непонятно, на кого рассчитаны эти сюжеты и слова, как будто люди не видят, что происходит

Гость||

Для кого мы бережом этот семенной фонд? Молодёжь чаще заболевает. А у нас больн.работающим пенсионерам оплачивают. Которые шлёпают где попала, почему их не шьрафуют за нарушение самоизоляции? Ни одной мамочке не оплатили больничный если у ребёнка группа закрыта на карантин. Приходится сидеть б/с

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Имя: Гость
Комментарий:

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