В Пензенской области расширяют список больниц под COVID-19

13.10.2020 | 19:54

Насколько система здравоохранения готова к осеннему нашествию коронавируса и ОРВИ, пензенцы испытали на себе. В социальных сетях пользователи активно делятся своими «историями болезней»: кто и сколько ждал врача после вызова, у кого берут тесты на COVID-19 и выдают направления на КТ-исследование.

«В Пензе, в районе Арбеково, начался естественный отбор! Люди по 3-4 дня звонят по тел. 999-130, оформляют вызов врача, но к ним никто не приходит, и даже по телефону, как делается в других районах, не связываются», - написали в группе соцсети «ВКонтакте».

«Врачей не хватает - кто болеет, кто уволился, а те, кто работает, ходят до 22:00 по участку: вызовов много, больницы переполнены. Их тоже понять можно…» - отметил пользователь.

«Можно, конечно, и самому прийти в поликлинику и провести там целый день - муж пришел к 9 утра и вышел в 17:15», - рассказала горожанка.

В поликлиниках аншлаг уже не первую неделю, нагрузка на тех, кто остается в строю, большая, многие медики сами болеют. Добавляет трудностей и ситуация с сезонными респираторно-вирусными инфекциями.

«Иногда бывают проблемы с получением медицинской помощи, проблемы с вызовами врачей на дом, но по сравнению с другими регионами у нас на данный момент ситуация достаточно управляемая», - сообщил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Список больниц, задействованных под лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, расширяется. Учреждения перепрофилируют.

«В настоящее время 2 297 коек развернуто, есть еще резерв, но на данный момент пациентов - 2 245, коечный фонд покрывает потребность», - пояснил Александр Никишин.

«На данный момент мы обеспечены медикаментами - уже сделали расчет и провели закупку для лечения по увеличенным койкам. Средства индивидуальной защиты для медицинских работников закуплены. Все подготовлено для приема больных», - заявила заместитель главного врача ГБУЗ «Каменская межрайонная больница» Ольга Щербакова.

13 октября в регионе побит июньский антирекорд по количеству зарегистрированных случаев COVID-19: тогда было 138, теперь - 141.

Исполняющим обязанности губернатора Николаем Симоновым внесены изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Он продлен до 29 октября включительно. Текст документа опубликован на официальном сайте правительства.