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Общество

Оценено качество работы губернатора с обращениями граждан

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В четверг, 15 октября, Центр политической конъюнктуры России опубликовал результаты исследования работы глав регионов и их аппаратов с обращениями граждан.

Оценивалась эффективность коммуникации между властью и обществом в период пандемии, которая значительно ограничила привычные каналы связи.

Исследователи сформулировали текст запроса, направили его на имя главы субъекта через форму обратной связи на личном сайте главы (если таковой имеется) либо сайте высшего регионального органа исполнительной власти и стали ждать ответа.

Запрос звучал так: «Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где я могу узнать о региональных мерах поддержки для граждан в связи с коронавирусом? В первую очередь интересует возможность получения жилищной субсидии на оплату ЖКУ, а также кредитные каникулы и иные меры».

Из 85 регионов в 8 запрос направить не удалось по одной из трех причин: нельзя выбрать главу региона в качестве адресата, для отправки сообщения требуется регистрация, технические проблемы. Пензенской области среди этих 8 субъектов РФ не оказалось, запрос был благополучно послан.

Получить ответ удалось от 66 регионов, в том числе от Пензенского, правда ждать его пришлось ровно 30 дней - это максимально допустимый срок, поэтому за скорость Иван Белозерцев получил 0 баллов.

Что касается полноты ответа, то тут Пензенская область попала в число 42 регионов, ответивших наиболее полно - на 10 баллов из 10. А вот оформление оставляет желать лучшего: за него губернатору поставили 5 баллов из 10.

В целом исследователи пришли к выводу, что технологии не являются гарантией успеха, формализм остается проблемой, также сохраняются проблемы с делегированием (перенаправлением запросов), визуальное оформление находится на низком уровне (грязные копии, отпечатанные на низкокачественной бумаге и отсканированные на старом оборудовании).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — cpkr.ru
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Гость||

В общем твёрдая двойка, что не удивило.

Гость||

Я думал его будут нахваливать сейчас . Но нет , все верно, все стабильно )

Гость||

penzainform.ru писал(a):

грязные копии, отпечатанные на низкокачественной бумаге и отсканированные на старом оборудовании).
Ну сейчас закупят бумагу и начнут заменять оборудование - вот и все что они из этого вынесут.

Гость||

Гость писал(a):

В общем твёрдая двойка, что не удивило.
Переписываюсь со всеми этими пугалами уже не первый год. Это клиника какая-то, сплошь брехуны и кривляки в чиновных креслах от и до.

Гость||

Гость писал(a):

15.10.2020 11:51|

В общем твёрдая двойка, что не удивило.

Нет. Шаткий кол.

Гость||

Гость писал(a):

Я думал его будут нахваливать сейчас .
Зря Вы так, очень оппозиционная статья!

Гость||

Гость писал(a):

В общем твёрдая двойка, что не удивило.
Выборы кончили ,как и финансирование ботов и все вернулось на круги своя.)))

Имя: Гость
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