В пензенских поликлиниках сложные участки усилили медиками

14.10.2020 | 16:07

Минздрав Пензенской области рассказал о мерах, принимаемых для стабилизации работы лечебных учреждений.

Тема нехватки персонала поднималась при обсуждении поста губернатора Ивана Белозерцева о ситуации с коронавирусом, который он разместил в соцсетях накануне, 13 октября.

«Привлекайте студентов старших курсов медвузов для оказания помощи, так всегда раньше делали во время эпидемических вспышек. В конце концов они выбирали себе профессию, вот пусть проверят, правильно ли выбрали ее. Такая практика (конечно, не бесплатная) будет очень полезна. Нехватка кадров - результат в том числе оптимизации медицины. Как оказалось, очень неудачный результат», - высказалась одна из пользовательниц.

Отвечая на это сообщение, региональный минздрав назвал такое предложение актуальным.

«На штатной основе в разные поликлиники города Пензы уже приняты 45 клинических ординаторов для работы во вторую смену. Для того чтобы стабилизовать работу на самых сложных участках, туда временно переведены медики из подразделений, где ситуация менее сложная. Так, 14-я поликлиника усилена 7 терапевтами. Кроме того, 21 фельдшер-четверокурсник приступил к работе в кол-центре по записи взрослого населения», - сообщил минздрав.

В тот же день в министерстве рассказали о непомерной нагрузке пензенских врачей. Чиновники признали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе растет (эпидпорог превышен на 98%), а потому увеличилось и количество вызовов на дом. Только в Пензе их число достигает 2 500 в день.

Самая сложная ситуация сложилась в поликлинике № 14 в Арбекове. К ней прикреплено 110 тысяч человек. На 43 участках работают всего 12 терапевтов.