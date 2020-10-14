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Общество

В пензенских поликлиниках сложные участки усилили медиками

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Минздрав Пензенской области рассказал о мерах, принимаемых для стабилизации работы лечебных учреждений.

Тема нехватки персонала поднималась при обсуждении поста губернатора Ивана Белозерцева о ситуации с коронавирусом, который он разместил в соцсетях накануне, 13 октября.

«Привлекайте студентов старших курсов медвузов для оказания помощи, так всегда раньше делали во время эпидемических вспышек. В конце концов они выбирали себе профессию, вот пусть проверят, правильно ли выбрали ее. Такая практика (конечно, не бесплатная) будет очень полезна. Нехватка кадров - результат в том числе оптимизации медицины. Как оказалось, очень неудачный результат», - высказалась одна из пользовательниц.

Отвечая на это сообщение, региональный минздрав назвал такое предложение актуальным.

«На штатной основе в разные поликлиники города Пензы уже приняты 45 клинических ординаторов для работы во вторую смену. Для того чтобы стабилизовать работу на самых сложных участках, туда временно переведены медики из подразделений, где ситуация менее сложная. Так, 14-я поликлиника усилена 7 терапевтами. Кроме того, 21 фельдшер-четверокурсник приступил к работе в кол-центре по записи взрослого населения», - сообщил минздрав.

В тот же день в министерстве рассказали о непомерной нагрузке пензенских врачей. Чиновники признали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе растет (эпидпорог превышен на 98%), а потому увеличилось и количество вызовов на дом. Только в Пензе их число достигает 2 500 в день.

Самая сложная ситуация сложилась в поликлинике № 14 в Арбекове. К ней прикреплено 110 тысяч человек. На 43 участках работают всего 12 терапевтов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Привлекайте студентов старших курсов медвузов для оказания помощи, так всегда раньше делали во время эпидемических вспышек. В конце концов они выбирали себе профессию, вот пусть проверят, правильно ли выбрали ее. Такая практика (конечно, не бесплатная) будет очень полезна. Нехватка кадров - результат в том числе оптимизации медицины. Как оказалось, очень неудачный результат», - высказалась одна из пользовательниц.
Если, не дай бог, у этой идиотки будет хоть какой-то процент поражения лёгких, то пусть ее лечат студенты!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самая сложная ситуация сложилась в поликлинике № 14 в Арбекове. К ней прикреплено 110 тысяч человек. На 43 участках работают всего 12 терапевтов.
Ну так может пора уже начать строить поликлиники и больницы, а не сами знаете что.

Гость||

Нас забыли спросить. Прежде всего духовность и спорт!

Гость||

Гость писал(a):

Ну так может пора уже начать строить поликлиники и больницы, а не сами знаете что.
А работать в этих построенных поликлиниках и больницах кто будет? Речь о нехватке медиков, а не помещений.

Надо обязывать сотрудников частных платных клиник принимать и обслуживать на дому пациентов по медполису. И, конечно же, платить им соответственно. Тогда и врачей на всех хватит. Но для этого нужны финансы, потратиться государству придется! А оно ему, государству, надо? Холопы и так всем довольны, поддерживают любую инициативу, даже повышение пенсионного возраста "проглотили", никто и не подумал активно возмущаться.

Имя: Гость
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