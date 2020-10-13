Иван Белозерцев о COVID-19: Болеют многие, заболели мои коллеги

13.10.2020 | 11:44

Во вторник, 13 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к своим подписчикам в соцсетях по поводу ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Он отметил, что, находясь в отпуске, продолжает работать, и назвал COVID-19 одной из самых главных тем сегодня.

«Безусловно, ситуация непростая, однако система здравоохранения в настоящее время подготовлена. В марте-апреле этого года, когда мы впервые столкнулись с COVID-19, было гораздо сложнее. Это была новая, неизвестная болезнь, сегодня наши врачи наработали успешный опыт диагностики и лечения коронавируса», - написал глава региона.

Он подчеркнул, что больницы полностью обеспечены всем необходимым, в том числе лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

«Болеют многие. Заболели мои коллеги - губернаторы Самарской и Орловской областей. Искренне желаю всем, кто сегодня борется с инфекцией, скорейшего выздоровления», - высказался Иван Белозерцев.

В заключение он еще раз напомнил всем о важности соблюдения правил.

13 октября стало известно, что в области продлен режим повышенной готовности до 29-го числа включительно.

За последние сутки в регионе был выявлен 141 больной. Общее число заражений за время пандемии достигло 12 279. Таким образом, установлен новый антирекорд. Предыдущее максимальное значение (138 новых пациентов за 24 часа) зафиксировали 9 июня.