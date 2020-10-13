Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Иван Белозерцев о COVID-19: Болеют многие, заболели мои коллеги

Печать

Во вторник, 13 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к своим подписчикам в соцсетях по поводу ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Он отметил, что, находясь в отпуске, продолжает работать, и назвал COVID-19 одной из самых главных тем сегодня.

«Безусловно, ситуация непростая, однако система здравоохранения в настоящее время подготовлена. В марте-апреле этого года, когда мы впервые столкнулись с COVID-19, было гораздо сложнее. Это была новая, неизвестная болезнь, сегодня наши врачи наработали успешный опыт диагностики и лечения коронавируса», - написал глава региона.

Он подчеркнул, что больницы полностью обеспечены всем необходимым, в том числе лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

«Болеют многие. Заболели мои коллеги - губернаторы Самарской и Орловской областей. Искренне желаю всем, кто сегодня борется с инфекцией, скорейшего выздоровления», - высказался Иван Белозерцев.

В заключение он еще раз напомнил всем о важности соблюдения правил.

13 октября стало известно, что в области продлен режим повышенной готовности до 29-го числа включительно.

За последние сутки в регионе был выявлен 141 больной. Общее число заражений за время пандемии достигло 12 279. Таким образом, установлен новый антирекорд. Предыдущее максимальное значение (138 новых пациентов за 24 часа) зафиксировали 9 июня.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Краткое содержание - держитесь там.

Гость||

Мне кажется он живёт в параллельном мире. Интересно к чему и как подготовлено наше здравоохранение? Не могу не желаю болеть, но если вдруг заболеет губернатор, хотелось бы чтобы он в своём параллельном мире, как и

простой народ вызывал врача с помощью обычного номера телефона, ложился в коридор обычной больницы и ждал как обычные люди, когда на него обратят внимание подготовленное здравоохранение.

Гость||

Фото на паспорт)

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.10.2020 12:05|

Фото на паспорт)

На памятник, чё уж))

Гость||

Вот бы получить ответик на вопросик Если бы в марте в целях заботы о здоровье жителей области был бы введен чс карантин заболевших умерших было бы меньше или так же?

Гость||

Для чиновников может здравоохранение и подготовлено, а к простому народу даже по вызовам не приходят.

Гость||

Как же подготовлено здравоохранение, если врачей не хватает,?

Гость||

Какой нафиг отпуск?

В регионе чрезвычайной ситуация,а он в отпуске,это,если бы,к примеру, Жуков в период наступления немцев под Москвой :" Я- в отпуске!"

Потом отдохнёшь ,Иван,положение-аховое,посмотри, что пишут на том же Пензинформе!

Гость||

Хоть школы и вузы закройте! Они в экономике никак не участвуют. А заразу разносят больше всех!

Гость||

А Мэр Кузнецка, глава Заречного буквально тремя постами ниже говорят, что "медицина зашивается"... Они в разных областях с Иваном Александровичем?

Про то, что говорят и пишут жители области я вообще молчу, вот уж действительно параллельные Вселенные....

Гость||

Ага, и Заречный перинатальный центр закрыл

Гость||

Отпуск вообще то необходимо прервать, народ кричит, врачи не приходит. Когда будут приниматься меры?

Гость||

Люди, которые, пишут здесь же, что врача не могут дождаться сутками- получается, врут?...

Гость||

Да, кто же будет врать?

Гость||

Враньё ! Сейчас хуже,чем весной ! Скорая катает больного по городу пристроить не может, потом в район везут.Ну а если в реанимацию, то назад в город.Умирать на ИВЛ - это мучение для больного,больные всё чувствуют и слышат.Медицина должна работать, так чтобы не допустить ИВЛ.В Волгограде , чтобы спасти родного человека донора плазмы за деньги искали.Вот к чему мы катимся !

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте