В Пензенской области организацию оштрафовали за подарки чиновнику

08.07.2025 | 19:06

В Пензенской области коммерческую организацию оштрафовали за коррупционное правонарушение.

В период с января 2021-го по декабрь 2024 года представитель фирмы передал должностному лицу государственного учреждения здравоохранения имущество на более чем 90 000 рублей, в том числе робот-пылесос, клавиатуру, компьютерную мышь, сетевой адаптер, системный блок.

За это чиновник содействовал выбору организации в качестве поставщика товаров для нужд медиков.

Когда схема раскрылась, в отношении юридического лица возбудили административное дело. Фирму оштрафовали на 500 000 рублей.

«В отношении взяткодателя и взяткополучателя расследуются уголовные дела, ход и результаты которых находятся на контроле прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.