В Засечном ребенок засунул руку в монетоприемник автомата

30.07.2025 | 11:00

Во вторник, 29 июля, в селе Засечном Пензенского района ребенку потребовалась помощь спасателей.

Мальчик засунул руку в монетоприемник автомата по продаже воды на улице Радужной и не смог вытащить кисть. Сигнал об этом поступил сначала в систему 112, а затем в пожарно-спасательный центр.

Специалисты прибыли на место и с помощью слесарного инструмента деблокировали руку мальчика.

«Ребенок передан медицинским работникам, рука не пострадала», - сообщили в ППСЦ.

Сотрудникам ППСЦ нередко приходится помогать детям, попадающим в сложные ситуации. Так, 15 июля на улице Бородина в Пензе рука ребенка застряла между кабиной и створкой лифта. Спасатели отжали дверь и освободили кисть.

23 июня родители не смогли самостоятельно снять с головы годовалого малыша игрушку - пришлось разрезать изделие.

17 февраля помощь потребовалась трехлетней девочке, просунувшей палец в пластмассовую игрушку. А в ноябре прошлого года палец другого малыша потребовалось высвободить из металлического замка.