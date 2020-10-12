В Пензе назвали новую дату закрытия фонтана на консервацию

12.10.2020 | 11:12

Новый фонтан на улице Московской продолжит радовать пензенцев еще несколько дней.

В конце сентября, когда не прошло и месяца со дня открытия гидротехнического сооружения после реконструкции, стало известно, что объект закроют.

Специалисты должны провести на объекте комплекс технических мероприятий для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий зимой.

Уже озвучивались две даты закрытия светомузыкального фонтана: 5 и 9 октября. Горожане накануне приходили прощаться с ним до весны, подвергая свою жизнь опасности в месте массового скопления людей. Однако объект так и не перестал вызывать восторг у публики.

«Фонтан работает в штатном режиме. Планируется, что он завершит свою работу 14 октября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пояснив, что это связано с погодными условиями.