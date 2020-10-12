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Общество

В Пензе назвали новую дату закрытия фонтана на консервацию

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Новый фонтан на улице Московской продолжит радовать пензенцев еще несколько дней.

В конце сентября, когда не прошло и месяца со дня открытия гидротехнического сооружения после реконструкции, стало известно, что объект закроют.

Специалисты должны провести на объекте комплекс технических мероприятий для защиты коммуникаций и самой конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий зимой.

Уже озвучивались две даты закрытия светомузыкального фонтана: 5 и 9 октября. Горожане накануне приходили прощаться с ним до весны, подвергая свою жизнь опасности в месте массового скопления людей. Однако объект так и не перестал вызывать восторг у публики.

«Фонтан работает в штатном режиме. Планируется, что он завершит свою работу 14 октября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пояснив, что это связано с погодными условиями.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

дата консервации пока не определена», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы, пояснив, что это связано с погодными условиями.
Но тем не менее улицу отапливать за счет граждан начали.

Гость||

У фонтана и распространяют вирус.

Имя: Гость
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