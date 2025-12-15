Разлив мазута на станции Чаис: очищать участок будут в 2 этапа

Очистку пораженной территории на станции Чаис в Никольском районе, где 13 декабря столкнулись поезда и разлился мазут, будут вести в 2 этапа.
«Первый - выемка и вывоз залитого мазутом грунта на полигон, расположенный за пределами Пензенской области. Сделать это планируется до начала новогодних праздников», - сообщил губернатор Олег Мельниченко вечером в воскресенье, 14 декабря, после обсуждения ситуации с представителями Куйбышевской железной дороги.
Второй этап начнется весной, когда наступит теплая погода: специалисты проведут полную рекультивацию пораженного участка.
Работы по ликвидации последствий происшествия контролирует заместитель руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Алексей Остапов.
«Мы продолжим держать ситуацию в Никольском районе на контроле. Комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для обсуждения этого вопроса будем собирать еженедельно», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом, который покрыл 750 кв. м площади. Утечку удалось локализовать на участке, прилегающем к насыпи. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
