В Неверкинском районе законсервируют старинную церковь

14.10.2025 | 19:20

В Неверкинском районе за счет средств федерального бюджета законсервируют объект культурного наследия регионального значения - деревянную церковь Михаила Архангела, расположенную в селе План.

Консервация - это комплекс научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, цель которых - не допустить ухудшения состояния здания.

Церковь построили в 1886 году. На протяжении многих лет помещения оставались бесхозяйными.

В 2024-м было оформлено право собственности на здание, чтобы в дальнейшем оно могло использоваться для православных богослужений. Тогда же областное министерство по охране памятников истории и культуры совместно с Кузнецкой епархией подало документы на участие в программе консервации в Минкультуры РФ.

Заявку одобрили. Все необходимые работы решено провести в 2026 году.

«Это станет первым шагом к воссозданию памятника деревянного зодчества», - отметили в региональном министерстве.