В Пензе планируют убрать с дорог припаркованные большегрузы

В Пензе организуют рейды по улицам, где припаркованы большегрузы. Соответствующее поручение глава города Олег Денисов дал на планерке в понедельник, 15 декабря.
«Начались снегопады, фуры, которые оставляют вдоль дороги, мешают спецтехнике проехать и качественно выполнить очистку. Проезжая часть сужается, а это реальная угроза ДТП», - подчеркнул он.
По мнению Олега Денисова, пензенцы справедливо возмущаются таким положением вещей в соцсетях.
«Водители не обращают внимания на знаки о запрете парковки. Нужно и профилактической работой заниматься, предупреждать автовладельцев об ответственности за неправомерные действия», - пояснил чиновник.
Управление ЖКХ должно сформировать перечень участков и совместно с Госавтоинспекцией устроить рейды для перемещения большегрузов в специально предназначенные для этого зоны.
