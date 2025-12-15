Общество

В Пензе планируют убрать с дорог припаркованные большегрузы

Печать
Telegram

В Пензе организуют рейды по улицам, где припаркованы большегрузы. Соответствующее поручение глава города Олег Денисов дал на планерке в понедельник, 15 декабря.

«Начались снегопады, фуры, которые оставляют вдоль дороги, мешают спецтехнике проехать и качественно выполнить очистку. Проезжая часть сужается, а это реальная угроза ДТП», - подчеркнул он.

По мнению Олега Денисова, пензенцы справедливо возмущаются таким положением вещей в соцсетях.

«Водители не обращают внимания на знаки о запрете парковки. Нужно и профилактической работой заниматься, предупреждать автовладельцев об ответственности за неправомерные действия», - пояснил чиновник.

Управление ЖКХ должно сформировать перечень участков и совместно с Госавтоинспекцией устроить рейды для перемещения большегрузов в специально предназначенные для этого зоны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети