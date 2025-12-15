В Пензе планируют убрать с дорог припаркованные большегрузы

15.12.2025 | 18:00

В Пензе организуют рейды по улицам, где припаркованы большегрузы. Соответствующее поручение глава города Олег Денисов дал на планерке в понедельник, 15 декабря.

«Начались снегопады, фуры, которые оставляют вдоль дороги, мешают спецтехнике проехать и качественно выполнить очистку. Проезжая часть сужается, а это реальная угроза ДТП», - подчеркнул он.

По мнению Олега Денисова, пензенцы справедливо возмущаются таким положением вещей в соцсетях.

«Водители не обращают внимания на знаки о запрете парковки. Нужно и профилактической работой заниматься, предупреждать автовладельцев об ответственности за неправомерные действия», - пояснил чиновник.

Управление ЖКХ должно сформировать перечень участков и совместно с Госавтоинспекцией устроить рейды для перемещения большегрузов в специально предназначенные для этого зоны.