В усадьбе князя Куракина отремонтируют полукруглые флигели

Усадьбу князя Куракина Надеждино, расположенную в Сердобском районе, ждет преображение. О планах рассказал министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин.

Чиновник напомнил, что усадьба имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, то есть представляет ценность для всей России.

«Она находится в частной собственности юридического лица. В настоящее время там проведены достаточно серьезные благоустроительные работы на обширной территории, консервационные работы. В планах у собственника - восстановление полукруглых флигелей, которые находятся рядом с центральным домом», - сообщил Александр Понякин во время прямого эфира во «ВКонтакте» в понедельник, 27 октября.

Министр отметил, что экономические возможности владельцев подобных объектов сейчас невысоки, поэтому возлагаются надежды на льготное кредитование юридических лиц, занимающихся приведением в порядок объектов культурного наследия. Такая программа, по его словам, недавно была запущена.

Александр Понякин подчеркнул, что восстановление флигелей - требование законодательства: строение такого рода должно быть в надлежащем техническом состоянии.

«Надеждино - усадьба на берегу реки Сердобы в окрестностях села Куракино. Принадлежала известному «бриллиантовому князю» Александру Борисовичу Куракину (1752-1818). Получивший такое прозвище за любовь к драгоценностям и роскоши, князь был видным дипломатом, близким другом императора Павла I, главой русского посольства в Париже. В последние годы правления Екатерины II А. Б. Куракин, заподозренный в связях с масонами, был сослан в имение Борисоглебское (впоследствии переименованное в Надеждино).

Александр Борисович прожил в дальней своей усадьбе целых 10 лет, прежде чем взяться за строительные работы. Создание архитектурного ансамбля усадьбы началось в 1792 году, предположительно по проекту Джакомо Кваренги. Здесь был возведен величественный дворец в стиле русского классицизма, с 80 комнатами, залами для балов, оркестра и крепостного театра. Их стены украшали более 200 полотен работ европейских мастеров», - сообщается на официальном сайте усадьбы.

