Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|14:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |

Общество

Описан ход реконструкции участка трассы в Засечном

Печать
Telegram

В селе Засечном Пензенского района продолжается реконструкция участка трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино. В региональном минстрое рассказали о ходе работ.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на ул. Алую до перемычки между трассой и ул. Олимпийской.

«В настоящее время на объекте выполняется комплекс мероприятий по обустройству дорожной инфраструктуры. До начала октября планируется завершить установку опор искусственного освещения и работы по переустройству кабельных линий», - уточнили в ведомстве 27 сентября.

В первые дни октября намерены закончить обустройство дороги и тротуаров, уложить асфальтобетон и нанести разметку.

Все работы ведутся в соответствии с утвержденными сроками. Реализация проекта позволит в будущем запустить троллейбусы по данному участку, добавили в минстрое.

Ранее сообщалось, что отрезок, расширенный с 2 до 4 полос, должны ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2025 года. В 2024-м аналогичным образом реконструировали дорогу от примыкания к улице Терновского до пересечения с Алой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети