Описан ход реконструкции участка трассы в Засечном

29.09.2025 | 12:58

В селе Засечном Пензенского района продолжается реконструкция участка трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино. В региональном минстрое рассказали о ходе работ.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на ул. Алую до перемычки между трассой и ул. Олимпийской.

«В настоящее время на объекте выполняется комплекс мероприятий по обустройству дорожной инфраструктуры. До начала октября планируется завершить установку опор искусственного освещения и работы по переустройству кабельных линий», - уточнили в ведомстве 27 сентября.

В первые дни октября намерены закончить обустройство дороги и тротуаров, уложить асфальтобетон и нанести разметку.

Все работы ведутся в соответствии с утвержденными сроками. Реализация проекта позволит в будущем запустить троллейбусы по данному участку, добавили в минстрое.

Ранее сообщалось, что отрезок, расширенный с 2 до 4 полос, должны ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2025 года. В 2024-м аналогичным образом реконструировали дорогу от примыкания к улице Терновского до пересечения с Алой.