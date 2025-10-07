Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|20:37
Культура

На реставрацию бывшего уездного училища в Белинском потратят 67 млн

В городе Белинском отреставрируют здание бывшего уездного училища, которое посещал известный критик и историк Виссарион Григорьевич Белинский. О выдаче соответствующего разрешения министерство по охране памятников истории и культуры сообщило во вторник, 7 октября.

Объект культурного наследия федерального значения расположен на улице Лермонтова, 79.

«Разрешением предусмотрено проведение полного комплекса работ по реставрации памятника и его приспособлению к современному использованию. Разрешение выдано на срок до 31 декабря 2026 года», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на работы выделили 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Подрядчик, в сентябре выигравший торги, снизил цену до 67 млн ровно.

Здание строилось в 1821-1822 годах по проекту землемера Александровского. Будущий критик Виссарион Белинский (тогда еще Белынский) был в числе первых учеников. Он окончил заведение в 1825-м, а через несколько месяцев здесь случился пожар. Единственное в уезде училище удалось спасти.

В 1836 году в этом здании провел несколько дней царь Николай I: его экипаж опрокинулся недалеко от Чембара (прежнее название города), и император сломал ключицу. Тут он проходил лечение и восстанавливался.

После этого училище решили превратить в церковь, на обустройство которой Николай I пожертвовал крупную сумму. Перестройка закончилась в 1839-м.

Церковь просуществовала до советских времен, затем вместе с пристройкой являлась то пансионатом, то зернохранилищем, а позже была передана мемориальному музею В. Г. Белинского, рассказали в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Сейчас техническое состояние одноэтажного деревянного здания оценивается как неудовлетворительное.

Источник — фото министерства по охране памятников истории и культуры
