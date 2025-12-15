Озвучены результаты исследования грунта и воды в Никольском районе

15.12.2025 | 10:00

Стали известны предварительные результаты исследования грунта и воды в Никольском районе, где 13 декабря из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом. Он покрыл 750 кв. м площади.

ДТП случилось на станции Чаис, расположенной в селе Павловка. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы в населенном пункте.

«В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме», - сообщил губернатор Олег Мельниченко со ссылкой на главного санитарного врача Пензенской области Татьяну Малову.

Кроме того, проводился забор проб воздуха. Оказалось, что показатели загрязнения не выходят за нормативные пределы.

На месте также работают сотрудники экологической лаборатории КбшЖД и «Экоспас».

«Для исключения распространения загрязняющих веществ на станции Чаис установлены специальные устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки», - уточнили ранее в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.