Озвучены результаты исследования грунта и воды в Никольском районе

Стали известны предварительные результаты исследования грунта и воды в Никольском районе, где 13 декабря из-за столкновения локомотива и грузового поезда сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом. Он покрыл 750 кв. м площади.
ДТП случилось на станции Чаис, расположенной в селе Павловка. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора взяли пробы в населенном пункте.
«В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме», - сообщил губернатор Олег Мельниченко со ссылкой на главного санитарного врача Пензенской области Татьяну Малову.
Кроме того, проводился забор проб воздуха. Оказалось, что показатели загрязнения не выходят за нормативные пределы.
На месте также работают сотрудники экологической лаборатории КбшЖД и «Экоспас».
«Для исключения распространения загрязняющих веществ на станции Чаис установлены специальные устройства заградительной обваловки и нефтесборные ловушки», - уточнили ранее в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Новости по теме
- В Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов
- Разлив мазута на станции Чаис: очищать участок будут в 2 этапа
- Разлился мазут: на месте ЧП на станции Чаис работают экослужбы
- В Никольском районе после ЧП разлился мазут
- Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы
- Пензенца оштрафовали за мусор у ручья Безымянного
- Компания «Т Плюс» выпустила в водохранилище мальков толстолобика
- Пензенцев приглашают убраться на берегу Суры
- В Сердобу сбрасывают плохо очищенные сточные воды
- Мониторинг качества питьевой воды в регионе выявил проблемы
Последние новости
- Шествие Дедов Морозов в Пензе состоится 17 декабря
- Как выбрать искусственную елку: поводы отказаться от покупки
- В Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов
- Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству
- В Пензе создадут центр помощи детям с особенностями
- В Пензе 16 декабря не будет света в 4 микрорайонах
- Разлив мазута на станции Чаис: очищать участок будут в 2 этапа
- Капремонт в Иссинской участковой больнице завершился
- В Пензенской области отменили режим повышенной готовности
- На участке трассы М-5 на севере Пензы ограничат движение
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!