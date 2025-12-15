Общество

Шествие Дедов Морозов в Пензе состоится 17 декабря

Печать
Telegram

Открытие новогодней кампании в Пензе состоится в среду, 17 декабря, сообщили в мэрии. В этот день состоится традиционное шествие Дедов Морозов (0+) и других сказочных персонажей.

Волшебники соберутся на Фонтанной площади в 15:00 и по улице Московской проследуют к площади Ленина.

Там состоится праздничное представление и торжественное открытие домика Деда Мороза. Он будет принимать посетителей с 17:00 до 18:00 ежедневно с 18 декабря по 10 января.

Изначально новогоднюю кампанию собирались открыть в субботу, 13 декабря. Планировалось, что на празднике соберутся более 100 Дедов Морозов. Однако в связи с резким ухудшением погодных условий и введением в Пензенской области режима повышенной готовности мероприятие отменили.

Завершение новогодней кампании запланировано на 11 января.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети