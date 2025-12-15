Шествие Дедов Морозов в Пензе состоится 17 декабря

15.12.2025 | 13:26

Открытие новогодней кампании в Пензе состоится в среду, 17 декабря, сообщили в мэрии. В этот день состоится традиционное шествие Дедов Морозов (0+) и других сказочных персонажей.

Волшебники соберутся на Фонтанной площади в 15:00 и по улице Московской проследуют к площади Ленина.

Там состоится праздничное представление и торжественное открытие домика Деда Мороза. Он будет принимать посетителей с 17:00 до 18:00 ежедневно с 18 декабря по 10 января.

Изначально новогоднюю кампанию собирались открыть в субботу, 13 декабря. Планировалось, что на празднике соберутся более 100 Дедов Морозов. Однако в связи с резким ухудшением погодных условий и введением в Пензенской области режима повышенной готовности мероприятие отменили.

Завершение новогодней кампании запланировано на 11 января.