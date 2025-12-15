В Пензенскую область придет волна оттепели

15.12.2025 | 16:47

На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первые 2 дня продолжит господствовать антициклон - на улице будет морозно и без осадков, термометры днем могут показать до -11 градусов.

«Затем край захватит волна оттепели. Причиной этому послужат прохождение атмосферных фронтов и, как следствие, заток теплого и влажного воздуха. В отдельные дни ожидаются осадки смешанного характера с гололедными явлениями», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, морозы отступят, температура воздуха окажется на 5-8 градусов выше нормы. Начиная со среды на протяжении нескольких дней в светлое время суток за окном будет -2...+3.

В минувшие выходные на погоду в Пензенской области влиял циклонический вихрь, принесший первое снежное ненастье.