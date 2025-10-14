Начальная школа на Рахманинова: заключения экспертизы до сих пор нет

14.10.2025 | 21:03

Родители учащихся гимназии «САН» на улице Рахманинова не могут дождаться реконструкции бывшего детского сада № 122, расположенного рядом с учреждением. Там планируется разместить начальную школу, но процесс обновления здания так и не запущен.

«По информации администрации г. Пензы, проектно-сметная документация находится на доработке. Получение заключения экспертизы ожидалось к 1 июня 2025 года, после чего должен быть составлен график строительных работ. Однако строительные работы до сих пор не начаты, о результатах экспертизы и о плане реконструкции помещения нам ничего не известно», - посетовала пользовательница в группе губернатора во «ВКонтакте» во вторник, 14 октября.

Представитель городского управления образования ответил женщине, что проектная документация на реконструкцию корпуса № 2 гимназии САН все еще проходит государственную экспертизу.

«По результатам получения положительного заключения будет определена сметная стоимость объекта. После объявления Министерством просвещения РФ конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области на реализацию мероприятий по реконструкции зданий организаций общего образования объект будет включен в состав заявки», - уточнили в управлении.

Такую заявку администрация города планировала подать еще в июне.

Дошкольное учреждение в Арбекове было закрыто в 2014 году из-за аварийного состояния конструкций, с тех пор 2-этажное строение общей площадью 5 113,6 кв. м простаивает.

Облик будущей начальной школы на улице Рахманинова утвердили в феврале 2025 года.