Дом А. А. Панчулидзева на улице Красной надеются законсервировать

09.10.2025 | 19:31

Дом А. А. Панчулидзева, объект культурного наследия регионального значения, расположенный на улице Красной, 62, в Пензе, нуждается в консервации, считают в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Представитель ведомства сообщил в Telegram, что направлено предложение на финансирование соответствующих мероприятий за счет средств федерального бюджета в 2026 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Здание было построено в XIX веке братом пензенского губернатора Алексеем Панчулидзевым и принадлежало его жене. В советское время с него срезали роскошный балкон, образец художественной ковки, на котором когда-то располагался губернаторский оркестр.

Здесь были епархиальное училище, школа. Последними хозяевами уже в XXI веке стали сотрудники вневедомственной охраны.

Здание, образец городской усадебной архитектуры, пустует уже несколько лет и ветшает на глазах пензенцев.