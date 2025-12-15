Как выбрать искусственную елку: поводы отказаться от покупки

15.12.2025 | 12:44

Искусственная елка создает праздничную атмосферу, но нельзя забывать и о практичности. Специалисты Роскачества рассказали, чем отличаются безопасные, долговечные и удобные в использовании изделия.

В первую очередь необходимо обращать внимание на комплектацию в коробке: у хорошего товара все части (ствол, ветки, подставка) аккуратно уложены. На самой упаковке должны быть указаны сведения об отсутствии вредных веществ в материалах и обработке против воспламенения.

Производители с весомой репутацией на рынке снабжают изделия этикетками на русском языке, обозначают дату изготовления и контактные данные.

У качественных елок ветки при сгибании-разгибании не ломаются, не выпадают и не деформируются. Каркас лучше предпочесть металлический - он прочнее пластикового.

Резкий «химический» запах - безусловный повод отказаться от покупки.

Не стоит приобретать также елку с трещинами и разломами на ветках и корпусе. Имеет значение и дата ее выпуска: искусственные деревья старше 5 лет небезопасны.

Если нужна елка сразу с гирляндой, следует проверить степень защиты огоньков от влаги и пыли. Индекс IP 20 обозначает пригодность для помещения, IP 44, 65, 67 - для улицы. Светодиодные лампы долговечнее обычных, а выход одного элемента из строя не скажется на всей цепочке.

Отдельных стандартов для деревьев с иллюминацией в России нет, поэтому за ориентир допустимо взять нормы ГОСТа для гирлянд. В частности, там указано, что от последней лампочки до розетки должно быть как минимум 1,5 м.