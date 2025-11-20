В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов

Вечером в среду, 19 ноября, в Пензе запустили движение по временной железной дороге, созданной в рамках реконструкции путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.
Строительство новой ветки было необходимо для освобождения старого полотна. Специалисты трудились только в технологические окна, когда не было поездов, напомнил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.
Теперь можно приступить к разборке действовавшего однопутного путепровода и основному этапу реконструкции.
Работы на объекте начались в 2024 году. Предполагается, что его сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы трудиться быстрее и закончить раньше срока.
Новую проезжую часть под путепроводом сделают четырехполосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.
