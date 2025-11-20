Общество

В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов

Печать
Telegram

Вечером в среду, 19 ноября, в Пензе запустили движение по временной железной дороге, созданной в рамках реконструкции путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

Строительство новой ветки было необходимо для освобождения старого полотна. Специалисты трудились только в технологические окна, когда не было поездов, напомнил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Теперь можно приступить к разборке действовавшего однопутного путепровода и основному этапу реконструкции.

Работы на объекте начались в 2024 году. Предполагается, что его сдадут в 2027-м, однако специалисты готовы трудиться быстрее и закончить раньше срока.

Новую проезжую часть под путепроводом сделают четырехполосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео минстроя
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети