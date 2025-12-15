В Пензе 16 декабря не будет света в 4 микрорайонах

15.12.2025 | 09:51

Во вторник, 16 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, вошли адреса в Подлесном, в микрорайоне Пенза-II, на Бугровке и в Терновке.

С 8:30 до 15:30:

- 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32; 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43; Суходольная, 2-15, 17, 21, 23, 27-45 (нечетные); 1-й Суходольный пр-д, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й Суходольный пр-д, 10а, 10Б, 12.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Долгорукова, 11; Складская, 2а, 3, 5, 7-16, 16Б, 18, 20, 22; 1-й Складской пр-д, 3, 4, 6, 8, 8а, 13, 29а, 29Б; 2-й Складской пр-д, 3, 7, к/н 995; Складской пер., 11, 15, 17, 19, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 31а; 3-й пр-д Чаадаева, 3-13;

- ул. Громова, 21, 21а, 32, 42; 4-й пр-д Громова, 1-12, 14; 5-й пр-д Громова, 2, 4; 6-й пр-д Громова, 2, 2Б, 4-28, 37; 7-й пр-д Громова, 1-12, 14-28, 30-38 (четные); ул. Карпинского, 87, 91-145 (нечетные), 183; 2-й пр-д Огарева, 3, 3а, 5, 7, 7Б, 9; ул. Правды, 111-155, 157-163, 165, б/н; 5-й Средний пр-д, 1-3, 5-13, 15, 17 ,19, 21; 6-й Средний пр-д, 1-9, 10Б.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Терновского, 174, 176, 180, 182.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.