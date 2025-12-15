В Пензе создадут центр помощи детям с особенностями

В Пензе решили создать муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.
Центр начнет работать с 1 июня 2026 года на Пацаева, 15 (по этому же адресу расположено коррекционное отделение школы № 30). Предметом его деятельности будут:
- психолого-педагогическое консультирование детей, их родителей и учителей;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с учениками, логопедическая помощь детям;
- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации;
- помощь образовательным организациям по вопросам реализации программ обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
- выявление причин социальной дезадаптации детей и оказание им социальной помощи.
Учредителем центра будет город Пенза в лице управления образования, которое назначит директора структуры, разработает и утвердит ее устав.
Ранее сообщалось, что в Пензе осложняется обстановка с обследованием детей с особенностями. Причина в том, что в 2025 году прекратила работу психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая занималась этим и выпускала рекомендации по организации обучения.
Тогда начальник городского управления образования Юрий Каленов объяснил, что с 1 марта в соответствии с федеральным законодательством функционирует только региональная комиссия. Тем не менее совместно с минобром рассматривается вопрос о создании территориальной ПМПК в 2026 году, которая работала бы в прежнем режиме.
