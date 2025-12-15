На станции Чаис в Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил в 11:30 понедельника, 15 декабря.
«Железнодорожники отремонтировали путь № 2 главного хода, возобновили подачу электроснабжения. Это позволило организовать реверсивное движение пассажирских поездов, составы курсируют как в направлении Москвы, так и в сторону Самары. На участке для обеспечения безопасности движения пока действует ограничение скорости - не более 15 км/час», - написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, на первом пути главного хода уже убрали загрязненный мазутом грунт. Восстановление железнодорожного полотна продолжается, для этого привлечены спецмашины.
Ранее сообщалось, что из-за столкновения локомотива и грузового поезда на станции Чаис сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом, который покрыл 750 кв. м площади. Утечку удалось локализовать на участке, прилегающем к насыпи.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. С результатами исследования грунта и воды в близлежащем населенном пункте можно ознакомиться здесь.
Новости по теме
- Озвучены результаты исследования грунта и воды в Никольском районе
- Разлив мазута на станции Чаис: очищать участок будут в 2 этапа
- ЧП на станции Чаис: названо время, когда откроется движение поездов
- По факту столкновения поездов на станции Чаис возбуждено дело
- В Никольском районе после ЧП разлился мазут
- ЧП на станции Чаис: через Пензу пустят 6 пассажирских составов
- В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Нарушителей правил на железной дороге хотят штрафовать по камерам
- В районе улицы Ерик перезапустили движение поездов
Последние новости
- Шествие Дедов Морозов в Пензе состоится 17 декабря
- Как выбрать искусственную елку: поводы отказаться от покупки
- Основное пространство Спасского собора закончат украшать к Рождеству
- В Пензе создадут центр помощи детям с особенностями
- Озвучены результаты исследования грунта и воды в Никольском районе
- В Пензе 16 декабря не будет света в 4 микрорайонах
- Разлив мазута на станции Чаис: очищать участок будут в 2 этапа
- Капремонт в Иссинской участковой больнице завершился
- В Пензенской области отменили режим повышенной готовности
- На участке трассы М-5 на севере Пензы ограничат движение
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!