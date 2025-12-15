Общество

В Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов

Печать
Telegram

На станции Чаис в Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил в 11:30 понедельника, 15 декабря.

«Железнодорожники отремонтировали путь № 2 главного хода, возобновили подачу электроснабжения. Это позволило организовать реверсивное движение пассажирских поездов, составы курсируют как в направлении Москвы, так и в сторону Самары. На участке для обеспечения безопасности движения пока действует ограничение скорости - не более 15 км/час», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов

По его словам, на первом пути главного хода уже убрали загрязненный мазутом грунт. Восстановление железнодорожного полотна продолжается, для этого привлечены спецмашины.

В Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов

Ранее сообщалось, что из-за столкновения локомотива и грузового поезда на станции Чаис сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом, который покрыл 750 кв. м площади. Утечку удалось локализовать на участке, прилегающем к насыпи.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. С результатами исследования грунта и воды в близлежащем населенном пункте можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети