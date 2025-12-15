15.12.2025 | 11:44

На станции Чаис в Никольском районе восстановили движение пассажирских поездов. Об этом губернатор Олег Мельниченко сообщил в 11:30 понедельника, 15 декабря.

«Железнодорожники отремонтировали путь № 2 главного хода, возобновили подачу электроснабжения. Это позволило организовать реверсивное движение пассажирских поездов, составы курсируют как в направлении Москвы, так и в сторону Самары. На участке для обеспечения безопасности движения пока действует ограничение скорости - не более 15 км/час», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, на первом пути главного хода уже убрали загрязненный мазутом грунт. Восстановление железнодорожного полотна продолжается, для этого привлечены спецмашины.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения локомотива и грузового поезда на станции Чаис сошли с рельсов 23 цистерны с мазутом, который покрыл 750 кв. м площади. Утечку удалось локализовать на участке, прилегающем к насыпи.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. С результатами исследования грунта и воды в близлежащем населенном пункте можно ознакомиться здесь.