Для строительства развязки в Арбекове изымут 6 домов и 16 участков земли

12.10.2020 | 12:01

В Пензе для муниципальных нужд будет изъято 32 объекта недвижимого имущества в дальнем Арбекове. Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Виталий Макаров.

Согласно документу, на Побочинской улице будут изъяты: 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства.

Уточняется, что это решено сделать «в целях строительства линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М5 «Урал». Владельцы недвижимости уже должны были получить копии соответствующего решения.

Управлению муниципального имущества г. Пензы поручено провести необходимые юридические процедуры, а также «осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию».