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Общество

Для строительства развязки в Арбекове изымут 6 домов и 16 участков земли

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В Пензе для муниципальных нужд будет изъято 32 объекта недвижимого имущества в дальнем Арбекове. Соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Виталий Макаров.

Согласно документу, на Побочинской улице будут изъяты: 16 земельных участков, 6 жилых домов, 2 части жилых домов, а также 7 нежилых строений (гаражей и бань) и 1 объект незавершенного строительства.

Уточняется, что это решено сделать «в целях строительства линейного объекта «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М5 «Урал». Владельцы недвижимости уже должны были получить копии соответствующего решения.

Управлению муниципального имущества г. Пензы поручено провести необходимые юридические процедуры, а также «осуществить мероприятия по определению размера возмещения за объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию».

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Гость||

А вы говорите собственность, надо снесут!

Гость||

Эт,хорошо побольше снесите там один самострой,и до цыганского поселка доберитесь т.с до Пагановки.

Гость||

По рыночной стоимости пусть и выплачивают. Или строят аналогичное жилье на аналогичных участках там, где скажут это делать люди, владеющие данной недвидимостью.

Гость||

Гость писал(a):

По рыночной стоимости пусть и выплачивают.
налог на имущество готовы платить с рыночной стоимости? а то выкупать по рыночной, а налоги по инвентаризационной стоимости платить. вам и рыбку съесть, и сковородку не мыть хочется. так не бывает

Гость||

ждем череды пожаров

Гость||

Гость писал(a):

налог на имущество готовы платить с рыночной стоимости?
а с чего вообще этот налог?

Я КУПИЛ землю, КУПИЛ стройматериалы, заплатил все налоги при этом.

С чего я должен платить ЗА СВОЕ?

Гость||

А какую конкретно ответственность понесут чиновники выдавшие разрешения под застройку в данном районе ,дело в том что частные дома там были и продолжение проспекта Строителей должно было пройти между Побочино и новым микрорайоном ,но застройщик перепланировал участок и сунул несколько лишних многоэтажек. Впрочем там большой развязки и не планировали,т.к. собирались выносить М-5 за Пензятку ,а этот участок трассы просто бы стал городской дорогой с возможностью въезда /выезда на М-5.

Гость||

Служба 01, готовы?

Имя: Гость
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