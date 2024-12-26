Пензячка криком о помощи спасла себе жизнь

26.12.2024 | 08:28

В Пензе семейная ссора едва не закончилась трагедией. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

33-летний мужчина и его 30-летняя жена находились в процессе расторжения брака. В тот вечер пара делила совместное имущество.

Нетрезвый муж решил, что его интересы ущемлены. Он схватил кухонный нож и двинулся к супруге, угрожая зарезать.

Закричав от ужаса, та, вероятно, спасла себе жизнь. Призывы на помощь услышала соседка и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли по адресу и задержали агрессора.

На пензенца, криминальным способом отстаивавшего свои материальные интересы, возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.