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Общество

Регионам отдадут конфискованные компьютеры и телефоны

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С 5 февраля в России начнет действовать закон, по которому регионы смогут получать в собственность конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения.

Закон принят Госдумой 8 августа. В документе сказано, что в силу он вступит по истечении 180 дней.

Отмечается, что конфискованные вещи должны входить в перечень, утвержденный правительством.

Так, передаче подлежат:

- парфюмерия, косметика и бытовая химия;

- продовольственная и сельхозпродукция;

- телефоны, компьютеры и бытовая техника, а также комплектующие для них;

- печатная и другая полиграфическая продукция;

- лекарства и медоборудование;

- мебель и предметы интерьера, которые могут пригодиться в быту;

- тара и упаковка.

«Порядок распоряжения имуществом, обращаемым в собственность субъекта Российской Федерации, определяется высшим исполнительным органом субъекта», - говорится в законе.

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