Регионам отдадут конфискованные компьютеры и телефоны

С 5 февраля в России начнет действовать закон, по которому регионы смогут получать в собственность конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения.
Закон принят Госдумой 8 августа. В документе сказано, что в силу он вступит по истечении 180 дней.
Отмечается, что конфискованные вещи должны входить в перечень, утвержденный правительством.
Так, передаче подлежат:
- парфюмерия, косметика и бытовая химия;
- продовольственная и сельхозпродукция;
- телефоны, компьютеры и бытовая техника, а также комплектующие для них;
- печатная и другая полиграфическая продукция;
- лекарства и медоборудование;
- мебель и предметы интерьера, которые могут пригодиться в быту;
- тара и упаковка.
«Порядок распоряжения имуществом, обращаемым в собственность субъекта Российской Федерации, определяется высшим исполнительным органом субъекта», - говорится в законе.
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