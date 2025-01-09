Дом на проспекте Строителей, где рухнули балконы, не был аварийным

09.01.2025 | 08:07

Дом на проспекте Строителей, 3, где произошло ЧП, не являлся аварийным и не подлежал сносу или реконструкции. Об этом сообщили в администрации Пензы.

Вечером в среду, 8 января, в здании обрушились балконы 4-го и 5-го этажей. На место прибыли сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов. Люди не пострадали.

Пятиэтажное здание, ранее служившее общежитием, было построено в 1983 году. В пресс-службе мэрии отметили, что собственники помещений выбрали непосредственный способ управления и заключили договор только на аварийное обслуживание инженерных общедомовых сетей.

К месту происшествия выехал временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

«Муниципалитет организует обследование технического состояния строительных конструкций дома с целью определения дальнейшей возможности его эксплуатации. В настоящее время на пути к дому в районе обрушения установлено ограждение, эвакуационные выходы на балконы заблокированы», - рассказал он.

Также причины и обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура.